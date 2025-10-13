Consum cierra 30 tiendas hasta las 15:00 horas por la alerta roja

Consum ha informado a través de sus redes sociales que 30 de sus tiendas permanecerán cerradas hasta las 15:00 horas de esta tarde por el aviso rojo ante la llegada de fuertes lluvias a varias zonas de la provincia de Valencia. También ha señalado que queda suspendido el servicio de tienda online.

