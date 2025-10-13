Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consum cierra 30 tiendas hasta las 15:00 horas por la alerta roja

La cadena de distribución adopta esta medida ante el aviso rojo decretado por Aemet.

Tienda de Consum, en una imagen reciente. / Levante-EMV

E.Martínez

Consum ha informado a través de sus redes sociales que 30 de sus tiendas permanecerán cerradas hasta las 15:00 horas de esta tarde por el aviso rojo ante la llegada de fuertes lluvias a varias zonas de la provincia de Valencia. También ha señalado que queda suspendido el servicio de tienda online.

El comunicado que ha emitido la cooperativa es el siguiente: " Aviso importante: debido a la situación de alerta roja meteorológica por lluvias torrenciales en algunas zonas de la provincia de Valencia, nuestros supermercados Consum permanecerán cerrados hasta las 15 horas. Esto afecta a un total de 30 tiendas. Además, el servicio de tienda online también queda suspendido en las zonas afectadas. Gracias por vuestra comprensión. ¡La seguridad es lo primero! "

