L'Oceanogràfic aísla un caso de gripe aviar durante un control rutinario

Las instalaciones de l' Oceanogràfic de València, durante los controles veterinarios que realiza de forma "habitual" y "rutinaria", ha detectado y aislado un caso de gripe aviar en uno de los aviarios cerrados del centro, según han informado fuentes de esta firma concesionaria de la instalación ubicada en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Ante esta situación se ha cerrado temporalmente la única instalación afectada y se han aplicado los protocolos de desinfección y sanidad, según ha informado el recinto en un comunicado.

La gripe aviar es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves de corral y a las aves acuáticas silvestres. La enfermedad es de alta o de baja patogenicidad dependiendo de las características moleculares del virus que la provoca y de su capacidad para causar enfermedad y mortalidad en pollos.

Foco controlado

Desde l'Oceanogràfic han afirmado que el caso "está controlado" y "no afecta al resto de las instalaciones" que "permanecen abiertas con total normalidad y completamente operativas". "El centro está siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes", han subrayado.

Con la confirmación del último foco en Valladolid, el número total de brotes de gripe aviar notificados en aves de corral en España durante 2025 asciende a 10. Estos casos se han distribuido a lo largo del territorio nacional en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (4) y Madrid (1).

En otras autonomías

La presión epidemiológica se mantiene también en la fauna salvaje y cautiva. Desde el inicio de la actual temporada (1 de julio de 2025), se han detectado 42 focos en aves silvestres en nueve comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña). Además, se han notificado dos focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.