Los alquileres desbocados saltan al área metropolitana de València

El precio de los alquileres está desbocado en el área metropolitana de València por la presión de la demanda. La tasadora Gesvalt ha constatado que el coste de arrendar una vivienda ha subido en solo cuatro años un 53 % en Torrent y un 33 % en Paterna. La demanda está impulsada por familias que no pueden pagar los más de 1.600 euros al mes que vale de media alquilar un piso en el Cap i Casal. Los datos del tercer trimestre de 2025 de Gesvalt revelan que València acumula en cuatro años un incremento del 66 % del precio de los arrendamientos. La subida en este periodo en Gandia es del 39 % y en Sagunt del 33 %.

El coste medio del alquiler ronda de media en Valencia los 1.400 euros al mes, pero la situación es extrema en el Cap i Casal. Según subraya la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), la capital lidera en 2025 el incremento interanual del precio del alquiler en España con un 17,1 % de subida. "El precio medio mensual (en València) alcanza los 1.674 euros al mes, lo que convierte el arrendamiento en una opción inviable para gran parte de la población trabajadora", destaca Fernando Cos-Gayón, director de la cátedra.

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Llegada de trabajadores inmigrantes

A esta situación se ha sumado la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos. España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.

Este crecimiento, aunque positivo, según el Observatorio de Vivienda de la UPV, “agrava la presión sobre un parque de vivienda ya insuficiente, sin una estrategia coordinada entre administraciones”. Los extranjeros copan dos de cada tres contratos de alquiler en València y su área metropolitana, según informan las inmobiliarias. Inmigrantes procedentes sobre todo de Argentina, Colombia, Venezuela, Ucrania y Rusia concentran esos contratos de arrendamiento. Los migrantes llegados de Sudamérica huyen de las crisis económicas y la inseguridad que sufren sus países, y los ucranianos y rusos de la guerra. Solo la ciudad de València ha ganado más de 40.000 habitantes en los dos últimos años pese al saldo vegetativo negativo de la población valenciana.

Vivienda en venta

El informe de Gesvalt del tercer trimestre del año confirma que el coste de comprar un piso se mantiene disparado. El precio medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana ha experimentado un crecimiento interanual del 13,4 % hasta alcanzar los 1.567 euros el metro cuadrado. Valencia lidera el aumento con una subida del 17,8 % (1.576 euros el metro cuadrado), seguida de Alicante con una subida del 14,1 % (1.782 euros) y Castellón con un incremento del 12,1 % (1.210 euros).

En el caso del Cap i Casal, los distritos con mayor aumento en los precios de venta durante el tercer trimestre del año fueron Quatre Carreres, L'Olivereta, Algirós y Benicalap. El coste medio del metro cuadrado en la ciudad de València es de 2.159 euros, según la tasadora Gesvalt.