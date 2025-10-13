Los sindicatos anunciarán este martes movilizaciones para exigir un acuerdo salarial para funcionarios

UGT, CCOO y CSIF, las organizaciones sindicales mayoritarias a nivel nacional, anunciarán el próximo martes movilizaciones en toda España para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública, que impide un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos, entre otras reivindicaciones pendientes.

"La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, detallarán las movilizaciones que comenzarán a finales de mes por toda España y se extenderán hasta final de año, sin descartar la convocatoria de una jornada de huelga", expone el comunicado.

Tal y como apunta 'Europa Press', el titular de la cartera de Función Pública, Óscar López, ha explicado que el Ejecutivo debe desbloquear primero las cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para llegar a abordar junto a los sindicatos y colectivos de empleados públicos la subida salarial de los funcionarios. Sin embargo, los PGE se encuentran sin actualizar desde el año 2023, puesto que los de 2024 y 2025 fueron prorrogados.

Así, López ha explicado que esta subida para los empleados públicos --pendientes aún de la de 2025-- tiene que ver con ese escenario presupuestario que se ha retrasado. Dicho esto, el ministro ha destacado que el Gobierno ha pactado siempre esta cuestión con los sindicatos y ha recalcado lo "va a acordar".

"El Gobierno nos usa como rehenes y moneda de cambio en su negociación parlamentaria. Exigimos un poco más de respeto y negociar nuestros salarios como se hace todos los años con el Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones", señaló CSIF a través de un comunicado divulgado a través de su cuenta de X.