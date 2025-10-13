Grupo Transvia, nuevo socio logístico de Roig Arena

El Roig Arena, nuevo recinto multiusos de València impulsado por el presidente de Mercadona Juan Roig, y Grupo Transvia, empresa de autobuses y servicios de movilidad con más de 50 años de trayectoria, han firmado un acuerdo de colaboración mediante el que el grupo se convierte en socio logístico oficial. La citada compañía se suma a la inicitativa de otras empresas como Pamesa, Heineken, CaixaBank, Iberdrola, Coca-Cola, LG, Extreme Networks, Nespresso, Danone, Quirón Salud, Grefusa y ElPozo, que también han alcanzado acuerdo comercial con el citado pabellón ubicado en el distrito de Quatre Carreres.

En esta acuerdo con la empresa familiar que preside José María Catalán participan tres grandes ejes de actividad este grupo. Por un lado, Transvia Med —especializada en servicios sanitarios y transporte asistencial— aportará su experiencia en movilidad sanitaria, atención de emergencias y prevención. La división de movilidad Transvia Go ofrecerá soluciones a medida para el transporte de asistentes, grupos y artistas. "Su experiencia permitirá optimizar recorridos, horarios y recursos, con el objetivo de garantizar una movilidad fluida y una experiencia confortable para los usuarios", aseguran fuentes del Roig Arena.

Gestión integral

Transvia Viajes asumirá la gestión integral de los servicios turísticos asociados a eventos celebrados en Roig Arena mediante soluciones completas que incluyen desplazamientos, alojamiento y experiencias personalizadas. El acuerdo tiene el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios de estos servicios. “Esta colaboración supone un paso más en nuestro compromiso con Valencia y su proyección como ciudad moderna, segura y conectada. Queremos contribuir a que la experiencia de quienes visiten el Roig Arena y la ciudad de Valencia sea completa”, señala Marta Catalán Torres, directora de marketing y comunicación de Grupo Transvia.

Eventos

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.