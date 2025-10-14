Amancio Ortega suma un nuevo activo: compra un centro logístico alquilado a Amazon cerca de Liverpool

Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega, ha cerrado una nueva operación en el mercado inmobiliario británico con la adquisición de un centro logístico en Knowsley, en las afueras de Liverpool, por 92 millones de euros.

El inmueble, arrendado a Amazon, cuenta con una superficie de 80.000 metros cuadrados y se encuentra en una ubicación estratégica, a apenas 16 kilómetros del puerto de Liverpool y con conexión directa con varias autopistas.

La transacción figura entre las mayores realizadas este año en el noroeste de Inglaterra y se ha cerrado con una rentabilidad inicial cercana al 5%, según la publicación especializada Place North West. El edificio, finalizado en 2022, fue promovido por PLP Knowsley y constituye uno de los desarrollos logísticos más modernos de la región.

Esta compra refuerza la apuesta de Pontegadea por el sector logístico, un ámbito que ha cobrado peso en la estrategia inversora del grupo en los últimos años.

Durante 2025, la sociedad patrimonial del fundador de Inditex ha protagonizado varias operaciones de relevancia tanto en el Reino Unido como en otras capitales europeas como americanas, con lo que consolida su posición como uno de los mayores propietarios inmobiliarios privados del continente.

Entre las adquisiciones más destacadas de este ejercicio figura la compra en Irlanda del edificio Ten Hannover Quay, en el puerto de Dublín, por unos 70 millones de euros. El activo está alquilado a la firma tecnológica estadounidense Fiserv y consolida la presencia de Pontegadea en un mercado con gran dinamismo en el sector de oficinas.

A esta operación se suma la adquisición, el pasado verano, de un hotel en el centro de París por 97 millones de euros. El inmueble, propiedad hasta entonces del grupo Derby Hoteles, ocupa un edificio histórico y refuerza la exposición de Pontegadea al sector hotelero de alta gama.

En España, también ha cerrado este año la compra de la sede del Grupo Planeta en Barcelona por unos 250 millones de euros, en una operación acordada con el fondo estadounidense Blackstone.

Hasta ahora, la última adquisición del fundador de Inditex se había producido la pasada semana. Fue la adquisición del Sabadell Financial Center en Miami, inmueble en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Estados Unidos, por unos 236 millones de euros.

Con estas compras, el grupo continúa ampliando y diversificando su cartera inmobiliaria, que supera ya los 18.000 millones de euros en activos repartidos por Europa, Estados Unidos y Asia.

La estrategia de Pontegadea combina la búsqueda de localizaciones 'prime' con contratos de arrendamiento estables y rentabilidades sostenidas, incluso en un contexto de moderación del mercado inmobiliario internacional.