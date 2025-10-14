Mazón se reunirá con Ford y después "se tomarán decisiones"

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha informado este martes de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene previsto reunirse próximamente con la dirección de Ford para interesarse por la situación de la factoría de Almussafes, aunque no ha detallado ni la fecha ni su interlocutor.

Camarero ha realizado este anuncio al ser preguntada por la situación de esta planta, que actualmente emplea a unas 4.100 personas, sobre el expediente de regulación de empleo que está activo y sobre el hecho de que no se haya informado sobre el nuevo modelo anunciado por la multinacional para 2027 y que debe dar trabajo a la factoría, según informa Efe.

"Hay un contacto permanente con la compañía desde la Conselleria de Innovación y también por parte del presidente. Se trabaja con ellos desde siempre. Ford está en cambios para adaptarse al mercado y la factoría de Almussafes es un nudo estratégico", ha apuntado Camarero, tras el pleno del Consell.

"El presidente anunciará en los próximos días una reunión, le trasladarán la situación que vive la compañía y se tomarán decisiones a partir de ahí", ha agregado.

La vicepresidenta ha recordado que el pasado mes de agosto se aprobó un proyecto para la construcción de un nuevo acceso a la factoría desde la AP-7 y que desde Empleo se trabaja, por si hubiese un nuevo retraso, para pedir al Ministerio de Trabajo una prórroga del mecanismo RED. "Se hará todo lo necesario para dar seguridad a los trabajadores", ha concluido.

Encuentro UGT-Cahill

El pasado 8 de este mes, tuvo lugar la esperada reunión entre el vicepresidente de Operaciones Industriales en Europa de Ford, Kieran Cahill, y la plantilla de la factoría valenciana, pero terminó sin concreciones, solo con el compromiso -desvelado por UGT tras el encuentro- de que la apuesta de la compañía por la planta se mantiene "inalterable" y que tanto el empleo como la carga de trabajo a partir de 2027 están "garantizados".

La inquietud procede de que la compañía no ha confirmado todavía qué coche será el que producirá Almussafes, un anuncio clave porque conlleva inversiones de la propia multinacional y de sus proveedores en función de cuál sea el modelo y de si finalmente es híbrido o eléctrico.