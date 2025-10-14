El Consell exige al Gobierno que se multiplique la inversión en la red eléctrica para evitar el colapso

La Generalitat ha reclamado al Gobierno que multiplique la inversión en la red eléctrica de distribución para evitar el colapso. La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo considera prioritario reforzar las conexiones en 150 puntos y dar prioridad a la reindustrialización de Sagunt y Requena y reforzar el apoyo energético al sector azulejero de Castellón.

Ibedrola tiene previsto el año que viene acometer una inversión bruta de 170 millones en redes de distribución en la Comunitat Valenciana, según la información difundida por la Generalitat en su web, y Red Eléctrica invirtió en 2024 un total 64,9 millones en la red de transporte. A pesar de ello, fuentes del sector energético consideran necesario duplicar la inversión sobre todo en las redes de distribución.

La red eléctrica valenciana, como informó el viernes pasado Levante-EMV, está en la mayoría de sus puntos al límite de su capacidad y bloquea inversiones multimillonarias de empresas industriales por falta de conectividad. La gestión de la capacidad energética de la red eléctrica se estructura alrededor de unos puntos estratégicos denominados nudos. El 86 % de esos nudos de distribución en la Comunitat Valenciana están saturados y no admiten más conexiones. El sector energético y los empresarios alertan de que sin un aumento de la inversión en las redes se perderán grandes proyectos industriales.

Planificación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico asegura que destinará un tercio de las inversiones en la red eléctrica a asegurar la operación del sistema eléctrico. Así se desprende de la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 y que estima unas inversiones totales de 13.590 millones de euros, frente a los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026).

La inversión final en la Comunitat Valenciana todavía no está definida. El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (que está cerrando las inversiones y desarrollos de las infraestructuras eléctricas en España hasta 2030) la necesidad de reforzar las inversiones en las redes de distribución y transporte para dar apoyo a los desarrollos industriales y a las nuevas plantas renovables.

Propuesta inicial

La propuesta técnica inicial de la planificación incrementa la capacidad de la red para nuevas demandas, sobre todo industriales, con incidencia en sectores clave como el cerámico. Argüelles analizó con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, las grandes líneas de la propuesta con proyectos de descarbonización industrial y de producción de hidrógeno –principalmente en Sagunt y Castelló–, así como la atención del sector cerámico. Las inversiones se acometerán tanto en las redes de transporte como en las redes de distribución –indispensables para nuevas promociones inmobiliarias–, con actuaciones en más de 150 posiciones, incluyendo la construcción de nuevas subestaciones.

Áreas industriales

Manuel Argüelles subraya la importancia del impulso a las áreas industriales dentro del objetivo de reindustrialización -como en Sagunt o Requena- donde además la entrada de renovables hace "más necesaria y factible la inversión en redes que ayudarán también a la electrificación de la movilidad".

El director general de Energía incide en la importancia de agilizar las inversiones. “Muchas veces las infraestructuras eléctricas ven retrasadas los plazos de ejecución debido a la tramitación y no podemos permitirlo porque se ponen en riesgo proyectos industriales y de energías renovables”, alerta.

El triple de demanda eléctrica

La Generalitat prevé que la demanda eléctrica se va a triplicar de 45 gigavatios a 135 gigavatios en menos de 10 años y la electrificación de sectores como el transporte y la industria electrointensiva depende de la capacidad de las redes eléctricas.