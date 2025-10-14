El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo

El rey de la calabaza gigante acaba de batir un récord en España y ha quedado segundo del mundo. Rubén Mendi de Valtierra, originario de Tudela (Navarra), presenta en Iberflora, la feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín, una fruta que pesa 1.187,5 kilogramos, lo que convierte a este cultivo en el más pesado logrado en territorio español, sólo superado en Gran Bretaña y Estados Unidos, con unas frutas algo superiores a los 1.200 kilogramos.

¿Cuál es el secreto? Este cultivador de calabazas asegura que la clave son los fertilizantes y sustratos que usa para su desarrollo en el campo. Esta materia prima la proporciona la empresa Canna España, filial del grupo neerlandés de nutrientes para plantas. Este entusiasta productor hortofrutícola navarro cuenta que esta gigantesca calabaza fue sembrada el 19 de marzo de este año y la recolectó el pasado 13 de septiembre. Así las cosas, en seis meses ha logrado un ejemplar único en España. Hay que tener en cuenta que calabaza común suele pesar entre 2 y 8 kilos, aunque este peso puede variar mucho según la variedad. Existen calabazas más pequeñas, como las de cacahuete que pesan entre 0.5 y 2 kg, y otras gigantes que pueden superar los 50 kg o incluso más de 400 kg en casos extremos.

Un ´hobby' que disfruta

Rubén Mendi comenzó a cultivar calabazas gigantes en 2010 y desde entonces no ha parado. “Es un hobby que llevo disfrutando desde hace una década”, explica desde el pabellón de Canna España en Iberflora. Desde entonces tiene un palmarés increíble, ha sido cuatro veces campeón de España. Logró una de 1157,5 kg en 2020. Demuestra una progresión que parece no tener fin. Su objetivo es conseguir algún año el récord del mundo, tarea nada fácil, pero cómo él dice “pondremos todo el empeño necesario para ello, pero sin presión, disfrutando del cultivo día a día”, explica.

También destaca que estas gigantescas calabazas requieren el clima de la Ribera de Navarra, uno de los más extremos para cultivarlas, debido a las altas temperaturas de verano y sus fuertes vientos. Las semillas que utiliza son propias y está consiguiendo convertirlas en una de las semillas de calabazas gigantes más importantes del mundo. Dice que no la usa para consumo humano, sino para piensos para el ganado vacuno o caprino.

Presentación internacional

La feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín, ha abierto esta mañana las puertas de su 54º edición con más de 400 marcas y más de 36.000 metros cuadrados dedicados al sector verde. Un punto de encuentro indispensable para los grandes viveristas y los máximos representantes de planta y flor que, durante tres días, podrán hacer negocio y descubrir las últimas tendencias y novedades de todos los ámbitos de esta industria.

Iberflora 2025 aglutina expositores de fertilizantes elaborados con lana de oveja hasta soluciones para ramos que no malgastan agua. Además, se puede explorar la recreación de un jardín urbano que invita a reflexionar sobre el futuro verde, con especies resistentes al fuego y adaptadas al clima mediterráneo. Y cuenta con una zona que se reinventa como un restaurante completamente vestido de verde, donde plantas, diseño y gastronomía se combinan en una experiencia única.