Sin pisos para jóvenes: la edad media de los compradores de vivienda es de 40 años

La Comunitat Valenciana se ha quedado son pisos para jóvenes tras el subidón de los precios de los últimos meses. El perfil más frecuente de personas que en el último año compró una vivienda con agencias inmobiliarias valencianas fue el de parejas sin hijos (42,1%), con una media de 40,5 años, según un estudio de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval).

La vivienda habitual (62,3%) sigue siendo el principal destino de las operaciones, seguido de la compra por inversión (25,8%) y la compra de segunda residencia (11,8%). Los compradores valencianos lideraron la adquisición de inmuebles en los tres supuestos. En general, quienes compraron una vivienda habitual lo hicieron para poder emanciparse (35,4%), cambiar de casa (34,3%) o cambiar el alquiler por la compra (30,2%).

200.000 euros

El precio de los inmuebles más demandado se situó en la horquilla entre los 150.000 euros y los 200.000 euros para una vivienda entre 90 y 120 metros cuadrados. Sin embargo, el 72,8% de los compradores no pudo obtener su vivienda deseada al no poder encontrarla en su zona de preferencia, o debido a los elevados precios.

Ayuda de los padres

“En estos momentos quien puede comprar, compra, y aquí tenemos desde jóvenes que ahorran viviendo con sus padres hasta quienes reciben ayuda familiar para la entrada o buscan sustituir el alquiler, porque los precios del arrendamiento se han disparado. En estos casos, un crédito siempre va a salir más a cuenta, sobre todo con la bajada de tipos de los últimos meses. Y también tenemos a particulares, que deciden invertir en vivienda como valor seguro ante la rentabilidad del mercado””, explica Nora García Donet, presidenta de Asicval.

Perfil por edad

El perfil mayoritario de comprador de vivienda se ha invertido respecto a la última encuesta de 2023. Aunque siguen predominando las parejas, en el último año ha despuntado el perfil sin descendencia (42,1%), frente al 38,2% de parejas con hijos. En 2023, las proporciones eran inversas (36,1% y 42,3%, respectivamente). Asimismo, ha descendido el porcentaje de personas solas (14,7% frente al 16,9% de 2023) y prácticamente se mantiene el peso de empresas compradoras (4,9% frente a 4,6% de 2023).

La edad media de los compradores de vivienda se ha reducido de 42,7 años a 40,5 años.

Entre los compradores de vivienda habitual, aumenta considerablemente el perfil de personas que compran una vivienda para emanciparse (35,4% frente a 22,6% en 2023) y el que cambia el alquiler por la compra (30,2% frente a 16,4% en 2023). Desciende, en cambio, el porcentaje de propietarios que cambian de casa (34,3% frente a 60,8%). El fuerte descenso de las operaciones de personas que cambian de casa para mejorar refleja el impacto de los precios y la falta de oferta, mientras que crecen las compras de primera vivienda impulsadas por jóvenes y familias con apoyo financiero.

Compradores locales

Los compradores valencianos lideraron tanto las compras de vivienda habitual (72,2%) como de segunda residencia (36,4%) y por inversión (55,5%). Los compradores de otras comunidades autónomas representaron el 5,4%, el 25% y el 20,6%, respectivamente, mientras que los extranjeros completaron el resto.

En general, desciende el porcentaje de compradores extranjeros, sobre todo de países de fuera de la UE. En el último año, los compradores foráneos de vivienda habitual representaron el 21,81% (frente (34,23% en 2023), los de segunda residencia el 38,4% (62% en 2023), y los de inversión el 23% (58,8% en 2023). En concreto, los compradores extracomunitarios supusieron el 10% en vivienda habitual (24,6% en 2023), el 11,5% en segunda residencia (36% en 2023) y 9,5% en inversión (38,2% en 2023).

“La escasa oferta de vivienda de segunda mano también afecta al comprador extranjero, que apenas encuentra producto en los portales inmobiliarios. Sin embargo, los inversores locales tienen un acceso más rápido a las oportunidades que captan los profesionales inmobiliarios. Hablamos en cualquier caso de inversores particulares”, explica la presidenta de Asicval.

Hipotecas

Según las inmobiliarias valencianas, las viviendas de entre 150.000 y 200.000 euros fueron las más demandadas por los compradores (43,5%) en 2023. El precio medio más demandado para la compra de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha pasado de 170.250 € en 2023 a 193.478 € en el último año. Las viviendas que más se han comprado tienen entre 90 y 120 m2 (47,7%), seguidas de las que tienen entre 60 y 90 m2 (40,9%). Sin embargo, el 72,8% de los compradores no ha podido obtener su vivienda deseada, porque no se encontraba en su zona de preferencia o debido a los elevados precios.

La combinación de ahorro personal e hipoteca continúa siendo la fórmula más extendida de financiación (58,5%), seguida del ahorro personal en exclusiva (28,2%). No obstante, los pagos al contado disminuyen respecto a 2023, cuando supusieron el 32,5%. Aumenta, por otra parte, la financiación que combina aportación familiar más hipoteca al pasar del 4,7% en 2023 al 10,1% en el último año.

Precio desbocado

“El precio de la vivienda está desbocado tanto en la compra como en alquiler porque no hay vivienda suficiente, ni nueva ni de segunda mano”, denuncia García Donet. “Las diferentes administraciones llevan dos años hablando del problema de la vivienda, pero apenas se han puesto en marcha medidas efectivas. Es urgente un pacto de Estado por la vivienda con amplitud de miras, que integre políticas de urbanismo, transporte, fiscalidad y desarrollo territorial”, concluye.