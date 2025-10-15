Casi 1.500 euros: la distancia entre la pensión más alta y más baja de los valencianos

Las diferencias son abismales. Casi 1.500 euros puede cobrar más un jubilado valenciano que otro. Ser hombre y vivir en poblaciones de los alrededores de València son dos factores indispensables para estar entre los privilegiados. Hay otros condicionantes, como, por ejemplo, el tipo de industria que hay en cada población y, por supuesto, si el municipio está en el interior o en el litoral, según se desprende de la estadística de pensiones contributivas de la Seguridad Social que ayer publicó el Institut Valencià d'Estadística y que corresponde al cierre del tercer trimestre de 2025.

Los mayores extremos en pensiones de jubilación se dan entre lo que percibe una mujer en la localidad alicantina de Hondón de los Frailes, en el Vinalopó Medio, y lo que cobra un hombre en la población castellonense de Villamalur, en el Alto Mijares. La primera ingresa 629 euros y el segundo, 2.092, con lo que la diferencia se sitúa en los 1.463 euros.

Treinta

La citada Villamalur, donde solo hay 30 jubilados, es el municipio de la Comunitat Valenciana donde los jubilados cobran más. Es una anomalía, dada su ubicación en el interior y su economía agraria. Las restantes poblaciones que superan los 2.000 euros se encuentran en Valencia y sus perceptores también son hombres. Se trata de L'Eliana (2.060 euros), Canet d'En Berenguer (2.046), Almussafes (2.044), Godella (2.035), Rocafort (2.011) y San Antonio de Benagéber (2.003).

Ayuntamiento de Rocafort, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El caso de Almussafes es llamativo porque de todos los citados es el que tiene mayores diferencias entre hombres y mujeres, ya que ellas ingresan de media 1.013 euros, la mitad. La presencia de Ford en su territorio seguramente explica esa disparidad, como lo hace también que en ese pequeño grupo figuren dos de las localidades de la Comunitat Valenciana que figuran en las primeras posiciones en España en cuanto a renta: Rocafort y Godella.

Menos ingresos

En cuanto a los municipios donde se perciben las pensiones más bajas, en todos los casos quienes las cobran así son las mujeres. Después de Hondón de los Frailes, las otras dos localidades con pensiones de jubilación más reducidas se encuentran en Valencia. Se trata de Aielo de Rugat, con 678 euros, y Rugat, con 679. Luego ya figuran otras poblaciones como las alicantinas Aljorfa (717) o Rojales (730), la castellonense Forcall (729) o la valenciana Benicolet (713).

En el caso de las comarcas, la diferencia entre la que tiene la pensión de jubilación media más alta y la que la tiene la más baja se reduce a 817 euros. En el primer caso se encuentra la ciudad de València, que alcanza los 1.666 euros mensuales, mientras que en el lado opuesto aparece l'Alt Maestrat, con 849 euros. Si se hace la distinción entre hombres y mujeres, València sigue ocupando la primera posición en el caso de los varones, que perciben de media 1.901 euros. Por detrás aparece l'Alacantí, donde los varones cobran 1.569 euros. En ambos casos, la distancia con las mujeres es significativa, dado que sus pensiones están respectivamente en los 1.390 y los 1.314 euros.

Vista aérea de la factoría Ford de Almussafes / VICENT M PASTOR

Los 849 euros que cobran de media las mujeres que están jubiladas en l'Alt Maestrat componen la pensión más baja cuando el análisis se hace por comarcas. En este caso, comparten el 'honor' con las féminas de otros territorios como la Vega Baja (876 euros), el Alto Mijares (872) o la Canal de Navarrés (852).

Total

El número total de pensiones contributivas percibidas por los residentes en la Comunitat Valenciana al finalizar el tercer trimestre era de 1,05 millones, es decir, un 1,6 % más que en el mismo período del año pasado. De ellos, 496.000 eran hombres y 559.000, mujeres. Dado que algunos perceptores cobran más de una de estas prestaciones, el número de pensionistas es inferior, en concreto de 951.315, con un aumento interanual de 14.379. El 63 % del total de pensiones corresponde a las de jubilación, seguidas con el 22,9 % por las de viudedad.

El importe medio de las prestaciones por jubilación en la autonomía es de 1.608 euros para los hombres y de 1.113 para las mujeres, de tal forma que en el conjunto de la ciudadanía se queda en los 1.400 euros, 60 más que un año antes.