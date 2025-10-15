La oferta de alquiler de habitaciones en Valencia se dispara al desplomarse la de viviendas enteras

La oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 45% interanual durante en el último año en València tras desplomarse la de viviendas enteras, según el último informe de idealista. El precio de las habitaciones es de 380 euros al mes, aunque en algunos casos ya supera los 1.000 euros al mes. De forma paralela, la Comunitat Valenciana ha perdido 8.000 pisos de alquiler en un año. Este desplome de la oferta ha provocado que cada vivienda que sale al mercado genere el interés de 97 familias. En el Cap i Casal hay actualmente 2.446 habitaciones disponibles (hace dos años había poco más de 800) y 2.713 pisos.

Cada vez más caseros apuestan por trocear las viviendas para ganar más dinero. Los propietarios pueden obtener el doble alquilando la vivienda por habitaciones (en algunos casos habilitan un cuarto extra en el salón). Además, muchos propietarios se han pasado al arrendamiento por cuartos porque tienen más seguridad jurídica y pueden acceder a las zonas comunes de la vivienda, según explican desde las inmobiliarias.

De forma paralela, el incremento de la demanda ha provocado un encarecimiento de los cuartos. El caso más extremo ahora mismo es el de un piso de dos habitaciones que está en Russafa. El anuncio informa de que el precio son 1.420 euros al mes y aclara: "No se alquila piso completo, sino la habitación de invitados con baño privado más acceso a todas las zonas compartidas (cocina, salón y balcón). Es un apartamento de categoría superior pensado para profesionales o expatriados que buscan comodidad, privacidad y un hogar tranquilo durante su estancia en València".

El alquiler por habitaciones también crece con fuerza en el Cap y Casal por la facilidad para proceder con el desalojo del inquilino en caso de impago. Una parte de los propietarios prefiere esta opción de arrendamiento porque tienen mayor control sobre su propiedad tras los cambios legales que dan derecho a los inquilinos a que el contrato se prorrogue hasta cinco años. En Valencia hay una oferta de 3.885 habitaciones de las que 2.447 están en el Cap i Casal (hace tres años había menos de mil).

Alquiler en horas

La falta de oferta de viviendas completas por el tirón del arrendamiento por habitaciones ha provocado que las que salen al mercado se alquilen en horas. La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra en las tres grandes capitales de España: Madrid (21 % del total), Barcelona (15 %) y València (9 %). Las otras dos ciudades españolas donde más se ha precarizado el alquiler son Sevilla (3 % de la oferta del país) y Granada (2 %). Las cinco ciudades están muy marcadas por el turismo.

En el conjunto de España, 46 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Lugo (89 %), Ourense (80 %), Segovia (69 %), Melilla (67 %) y Cáceres (64 %). Otras capitales con grandes subidas en la oferta son A Coruña (49 %), Teruel (48 %), Ciudad Real (46 %) o València (45 %). En el lado opuesto se encuentran Castelló de la Plana (-31 %), Badajoz (-20 %), Pamplona/Iruña (-9 %), Córdoba (-5 %) y Toledo (-3 %), que han visto reducirse el número de habitaciones respecto al año anterior. La oferta en Barcelona ha crecido un 17 %, mientras que en Madrid el aumento ha sido del 15 %.

Dónde es más caro

Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (550 euros), Palma (510 euros), Donostia-San Sebastián (500 euros), Málaga (425 euros) y Bilbao (425 euros). Girona, Pamplona, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Vitoria comparten un precio medio de 400 euros. En el extremo opuesto, Cáceres es la capital con el alquiler de habitaciones más económico, con una media de 225 euros al mes, seguida de Badajoz (230 euros) y Jaén (235 euros).

Zonas calientes para la oferta

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (23 % del total), Barcelona (12 %), València (10 %), Sevilla (3 %) y Granada (2 %). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 14 % del total del parque disponible.