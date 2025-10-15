Castellón debate sobre la lucha contra el cambio climático

Castellón se convierte hoy en el epicentro del debate climático con la celebración de la VII edición del Ecoforum. Bajo el título, Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, expertos, empresarios y representantes institucionales abordarán las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medio ambiente. Para ello, se contará con la participación de dos referentes al respecto como son la deportista y fundadora de Ecomar, Theresa Zabell, y la física y meteoróloga, Isabel Moreno. La jornada será de 9.00 a 14.00 horas en en Moll de Costa Evento (Grau de Castelló).

La deportista y fundadora de Ecomar, Theresa Zabell. / Mediterráneo

La física y meteoróloga, Isabel Moreno. | | MEDITERRÁNEO

El director de Mediterráneo, Ángel Báez, será el encargado de inaugurar la cita y dará paso a las intervenciones de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien pondrá en valor el trabajo realizado para afrontar el desafío en la gestión de residuos tras la dana.

La alcaldesa Begoña Carrasco. / GABI UTIEL

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. / Rober Solsona

Ponencias

Dos de las ponencias más esperadas son las de Theresa Zabell (Reino Unido, 1965) e Isabel Moreno (Madrid, 1992). Zabell es la única española con dos medallas de oro olímpicas, además de haber sido elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela en 1994. En 1999 fundó Ecomar con el objetivo del cuidado del planeta a través del deporte. Todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los jóvenes y, en sus conferencias, la deportista traslada todo su bagaje profesional como son la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones que realiza el ser humano como fundamentos para salvar el planeta.

Por su parte, Moreno es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático. También es graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica y se ha formado en educación ambiental, biodiversidad y comunicación. Desde sus inicios ha ejercido como meteoróloga y presentadora del tiempo en diferentes medios de comunicación como eltiempo.es y, actualmente, en el programa 'Aquí la tierra' de RTVE.

¿Qué es Ecoforum?

Ecoforum es un foro estratégico de economía circular y la lucha contra el cambio climático, organizado por las cabeceras Mediterráneo, Levante e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica). Estas jornadas están ideadas para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta y el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Facsa (Nealis), Tetma (Simetría Grupo) y el Aeropuerto de Castellón, con la colaboración de PreZero, Paprec, Urbaser y PortCastelló.

Cobertura

Ecoforum contará con una amplia cobertura a través de las redes sociales de las cabeceras del grupo editorial Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, la televisión de Mediterráneo, Medi TV, así como en las ediciones digitales e impresas de las tres cabeceras.