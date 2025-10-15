Ryanair eleva sus plazas en Valencia para este invierno pese al repliegue en otros aeropuertos

"Urgencia". Esa es la palabra que más han pronunciado desde el Consell o desde diversas organizaciones empresariales cuando valoran la necesidad de llevar a cabo la ampliación del aeropuerto de Valencia, una inversión confirmada por el Gobierno y Aena, pero cuyos detalles -más allá de que afectará al edificio terminal y que rondará los 400 millones de euros- todavía se desconocen de manera oficial. Sin embargo, a pesar de esas demandas, la principal aerolínea de Manises, Ryanair, no ve urgente dicha ampliación y, de hecho, seguirá creciendo en las instalaciones valencianas de cara a una nueva temporada de invierno en la que prevé elevar su operativa hasta las 2,1 millones de plazas y gestionar 50 conexiones con origen o destino Valencia. Todo ello, además, en un momento en el que la firma ha anunciado que se replegará en otros aeropuertos regionales del país como Santiago, Santaner o Tenerife Norte por la subida de tasas anunciada por Aena.

Más frecuencias y plazas

Esas son algunas de los mensajes que ha explicado a este diario la nueva portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, quien ha destacado que detrás de esta expansión para la nueva temporada -que comenzará el 26 de octubre y se alargará hasta el 29 de marzo- está el hecho de que Valencia "es uno de esos destinos que demuestran ser competitivos todo el año y donde funcionan los tráficos tanto en verano como en invierno", algo que lo hace "muy interesante para las aerolíneas".

En este sentido, la dirigente de la compañía hibernesa asegura que el territorio valenciano es un enclave "fuerte" y donde "podemos seguir creciendo". Muestra de ello es que el alza de asientos previstos es del 8 % respecto al mismo momento del ejercicio pasado o que las frecuencias semanales pasarán de 239 a 260, aumentando con ellas los vuelos por semana en hasta 18 conexiones, desde Roma-Fiumicino a Oporto, pasando por Marrakech.

Todo ello sin olvidar el 'debut' para este periodo invernal de tres conexiones que se mantendrá tras haber estado activas este verano como son las de Poznan (Polonia), Pescara (Italia) y Edimburgo. Todas ellas, según destaca Ruiz, tendrán dos frecuencias semanales y servirán para que Ryanair culmine un año 2025 que espera cerrar rondando los 5,3 millones de pasajeros transportados. Una cifra que no ve aún como un tope a pesar de reconocer que las instalaciones están actualmente "al límite".

Alejandra Ruiz, portavoz en España de Ryanair. / RYANAIR

No han pedido la ampliación

Según remarca la portavoz, a pesar de que apoyan "las mejoras en las infraestructuras aeroportuarias que permitan una mayor eficiencia" en un contexto de tráficos récord para Manises, desde la compañía que preside Eddie Wilson -que tiene el 45 % de cuota de mercado en Valencia- "no hemos pedido proactivamente" la ampliación del aeropuerto. Es un mensaje significativo si se tiene en cuenta que actualmente las consultas con las aerolíneas sobre esta expansión están en marcha y, también, las peticiones constantes de llevar a cabo con "urgencia" esa mejora de las instalaciones. Frente a ello, Ruiz insiste en que "aún vemos margen para crecer y lo seguiremos haciendo en el futuro".

Esa apuesta en auge por Valencia, donde Ryanair tiene ocho aviones basados, también resulta relevante en un momento en el que la compañía ha decidido replegarse en otras bases españolas como las de Santander, Zaragoza, Asturias, Santiago o Tenerife Norte por la subida de tasas aeroportuarias que ha planteado Aena para 2026. Un golpe que apenas tendrá consecuencias para Manises. No en vano, aunque se pierde la ruta tinerfeña, la conexión con Tenerife-Sur sí se mantiene, por lo que el destino se salvaguarda. Mientras, el vuelo con Santiago no desaparece, aunque sus frecuencias sí se reducen a 'solo' cuatro por semana. "Valencia, junto a Alicante o Málaga, absorben los vuelos que hemos tenido que quitar" de otros aeropuertos, insiste Ruiz, que también añade que el hecho de rebajar capacidad en aeropuertos regionales "no significa que estemos yéndonos de España. Al contrario, queremos seguir creciendo", concluye.

Pasajeros haciendo cola en el mostrador de Ryanair de Manises. / JM López

La 'batalla' con Wizz Air

Por último, respecto al alza disparada que está teniendo en Valencia otra firma 'low cost' como Wizz Air, la portavoz en España reconoce que la compañía húngara "está creciendo muy bien", aunque "no lo vemos como competencia". Y, sobre si su expansión por los mercados del Este de Europa podría limitar las nuevas conexiones de Ryanair en la zona, Alejandra Ruiz lo ha descartado y ha dicho que, por el momento, "nos iremos complementando".