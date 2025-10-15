El Consell no puede acometer ya la expropiación del suelo de la fotovoltaica de VW al gastarse el dinero

El Consell no puede acometer en estos momentos la expropiación de los terrenos de la planta fotovoltaica de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt al haberse gastado el dinero. La Generalitat ha destinado los primeros siete millones presupuestados a 'tapar un agujero' financiero en la empresa pública del aeropuerto de Castellón, en prestaciones de dependencia y en gastos de la dana, según ha constatado Levante-EMV. Fuentes de la Administración valenciana admitieron ayer que no se va a acometer la expropiación "a corto plazo". De hecho, en los presupuestos de 2025 solo hay previstos 818.220 euros.

La Generalitat se comprometió con Volkswagen (como parte de los acuerdos para la instalación de la gigafactoría) a expropiar los terrenos para la planta fotovoltaica de autoconsumo que debe proveer el 30 % de la energía de la planta. La fórmula elegida es que los terrenos pasarán a ser públicos y la Administración los arrendará a largo plazo a la empresa eléctrica que construya el parque.

Terrenos previstos para la planta fotovoltaica de la gigafactoría. / Daniel Tortajada

El Consell incluyó en los presupuestos de 2024 una partida de 10 millones de euros para comenzar a comprar el suelo. Sin embargo, empezó a gastarse el dinero en otras partidas que no tenían nada que ver con el proyecto de Volkswagen. El primer mordisco se aprobó el 29 de octubre de 2024 para destinar 2.201.720 euros a prestaciones del sistema de dependencia. El segundo fue de 2.398.280 euros para hacer frente a "gastos urgentes en material ambiental" como consecuencia de la dana. El tercero se destinó a cuadrar las cuentas de la empresa pública del aeropuerto de Castellón con una inyección a costa del proyecto fotovoltaico de Sagunt de 2.400.000 euros.

Presupuestos de 2025

La Generalitat ha previsto en los presupuestos de este año un gasto de 818.220 euros para el suelo de la planta de autoconsumo, pero todo apunta a que finalmente no se va a utilizar. De hecho, actualmente existe una gran incertidumbre entre los agricultores por el retraso en el proceso de expropiación. Desde el Consell aseguran que al tener una línea de gasto abierta en cualquier momento la pueden dotar de más presupuesto.

El parque solar se extenderá sobre 2,5 millones de metros cuadrados al norte de Sagunt en un suelo que está ocupado mayoritariamente por naranjos. El terreno para la planta de autoconsumo de Volkswagen tiene una extensión de 250 hectáreas (equivalente a 500 campos de futbol) y la empresa adjudicataria del parque fotovoltaico deberá pagar a la Generalitat un arrendamiento que rondará los 2,7 millones de euros por 25 años, según recoge la documentación de la tramitación de la planta.

La multinacional alemana condicionó su desembarco en Valencia a la reserva de suelo para la planta de autoconsumo porque le permite tener acceso a un precio de la electricidad muy competitivo. El Consell todavía no ha comunicado el precio que va a pagar ni ha salido la relación de los afectados. La expropiación del suelo de la planta fotovoltaica de la gigafactoría de Volkswagen afecta a casi 300 agricultores, según ha podido constatar este periódico.

Tranquilidad en Volkswagen

La intención inicial era que la instalación de la planta fotovoltaica hubiera empezado el mes pasado, pero PowerCo todavía no ha decidido qué empresa energética promoverá el parque y le venderá la energía. El parque solar de la gigafactoría fue declarado Proyecto Territorial Estratégico, lo que lleva implícita la declaración de utilidad pública e interés social a efectos de expropiación forzosa.

El grupo Volkswagen está tranquilo pese al retraso porque la operación está blindada y el gasto lo tiene que acometer la Generalitat. La multinacional alemana prevé que las obras en el parque fotovoltaico empezarán en el segundo semestre de 2027, un año después del arranque de la producción de celdas.