El rey de las calabazas, plantas resistentes al fuego y ataúdes con dedicatorias

Feria València reúne estos días al rey de las calabazas, las plantas resistentes al fuego, los ramos de flores que no malgastan agua y los fertilizantes elaborados con lana de oveja con algunos féretros hechos de paneles cerámicos, urnas de filamentos de moho de setas, ataúdes de cartón o blancos para escribir dedicatorias. Iberflora y Funermostra se celebran al mismo tiempo en la institución ferial valenciana. Son certámenes que reflejan la vida de los vegetales, del paisajismo urbano y rural y de los jardines y su maquinaria auxiliar y paralelamente, los productos y servicios funerarios que atraen a las empresas del sector del negocio en torno a la muerte. Sus expositores aportan muchas nuevas tecnologías y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) para dar más servicios a los clientes.

La feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y bricojardín, cuenta en su 54ª edición con más de 400 marcas y más de 36.000 metros cuadrados dedicados al sector verde. Es un punto de encuentro indispensable para los grandes viveristas y los máximos representantes de planta y flor que, durante tres días, pueden hacer negocio y descubrir las últimas tendencias y novedades de todos los ámbitos de esta industria. Además, se puede explorar la recreación de un jardín urbano que invita a reflexionar sobre el futuro verde, con especies resistentes al fuego y adaptadas al clima mediterráneo. Y cuenta con una zona que se reinventa como un restaurante completamente vestido de verde, donde plantas, diseño y gastronomía se combinan en una experiencia única.

Rubén Mendi de Valtierra, originario de Tudela (Navarra), presenta en Iberflora una fruta que pesa 1.187,5 kilogramos, lo que convierte a este cultivo en el más pesado logrado en territorio español, sólo superado en Gran Bretaña y Estados Unidos, con unas especies algo superiores a los 1.200 kilogramos. Este cultivador de calabazas asegura que la clave son los fertilizantes y sustratos que usa para su desarrollo en el campo.

Esta materia prima la proporciona la empresa Canna España, filial del grupo neerlandés de nutrientes para plantas. Hay que tener en cuenta que calabaza común suele pesar entre 2 y 8 kilos, aunque este peso puede variar mucho según la variedad. Existen calabazas más pequeñas, como las de cacahuete que pesan entre 0,5 y 2 kg, y otras gigantes que pueden superar los 50 kg. o incluso más de 400 kg. en casos extremos. Su objetivo es conseguir algún año el récord del mundo, tarea nada fácil, pero cómo él dice “pondremos todo el empeño necesario para ello, pero sin presión, disfrutando del cultivo día a día”, explica.

Plantas resistentes al fuego y adaptadas al clima mediterráneo. / Daniel Tortajada

Viveros resilientes

Pese a la dana, viveros como Orvifusa, Vivercid o Herfesa -con exlotaciones ubicadas en la zona cero de la fatídica riada del 29 de octubre de 2024- han resistido contra viento y marea. Mantienen su actividad y han acudido a Iberflora. El presidente de la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunitat Valenciana, (Asfplant), José Forcadell, asegura que la "vocación exportadora de las empresas valencianas sostiene al sector". Exportan más del 80% de su cifra de negocio, La producción de planta ornamental en 2024 alcanzó la cifra de 125,8 millones de unidades, con una cifra de negocio de 413,7 millones de euros.

En 2025 Iberflora crece en compradores internacionales. En concreto, se ha invitado a venir a un 18% más de empresas procedentes de más de 20 países, entre los que destacan Alemania, Francia, Portugal, Marruecos o Italia. “Iberflora es el mayor escaparate internacional de planta mediterránea”, asegura Máximo Solaz, director de Iberflora, que añade que también asisten visitantes de Países Bajos, Reino Unido, Albania, Japón, Bélgica, Argelia y Perú, entre otras. “Estos datos muestran el creciente interés de las marcas internacionales por visitar Iberflora, como feria de referencia en Europa”, destaca. Espera unos 16.000 visitantes prefesionales.

El negocio de la muerte

Urnas que ‘crecen’ a partir de filamentos de hongos cultivados sobre residuos orgánicos de setas shiitake; los primeros féretros de cerámica desarrollados en España, o vivir la Arcade Expericence, una cápsula espacial que permite realizar un vuelo virtual inmersivo sobre las instalaciones de la firma, son solo algunas de las propuestas que marcan las tendencias en esta edición. El sector propone innovación, sostenibilidad y, sobre todo, personalización en el servicio. Según destaca el secretario general de la patronal Panasef, Alejandro Quinzán, “cada servicio funerario es único y en un futuro cercano, cada uno de los 400.000 servicios que se realizan anualmente en España, serán diferentes”. Entre otras de las novedades que se han podido ver en Funermostra destaca una nueva alternativa sostenible de arte floral, basada en composiciones con flores secas y preservadas que eliminan por completo el uso del plástico. También se han presentado servicios integrales de localización de herederos y asesoramiento en herencias, a través de la Inteligencia Artificial (IA), así como féretros fabricados en cartón reciclable o modelos que permiten a familiares y amigos escribir dedicatorias personalizadas como homenaje final.