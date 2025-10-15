Los sindicatos reivindican una "paz duradera" en Palestina frente a ayuntamientos, hospitales y empresas

Delegados de UGT-PV y CCOO-PV y trabajadores de empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana han mantenimiento esta mañána las movilizaciones y paros laborales previstos durante dos horas por turno de jornada en defensa del pueblo palestino, pese al reciente acuerdo de paz alcanzado entre las partes; ya que “no es la primera vez que asistimos a planes de paz que pretendían resolver el conflicto, sin abordar sus causas profundas ni garantizar los derechos del pueblo palestino”, han asegurado las centrales mayoritarias a través de un comunicado.

En ese sentido Tino Calero, secretario general de UGT PV, ha señalado que el acuedo de paz debe respetar el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas y por tanto garantizar la resolución de los dos estados. Según Calero, aunque el plan representa un paso relevante, resulta insuficiente, ya que “no aborda el fondo del problema: la necesidad de garantizar una paz duradera basada en la voluntad mayoritaria del pueblo palestino”. Los sindicatos han celebrado el alto el fuego y el inicio de la retirada de tropas, pero subrayan que “no se puede perder de vista lo que está sucediendo con la población palestina” y que es “necesario mantener la presión social e internacional” para asegurar un futuro justo y sostenible.

Un momento de la concentración en el Clínico de València. / Levante-EMV

En el puerto de València

Los paros y concentraciones han llegado al puerto de València, distintas empresas de la Comunitat Valenciana, hospitales y centros educativos, con el fin de reivindicar una "paz duradera y verificable" para Palestina y que Israel "pague por los crímenes de guerra que ha cometido". CGT ha convocado unaa huelga general de 24 horas.

Concentración de delegados de UGT y CC OO en defensa de Palestina. / Levante-EMV

Ana García, secretaria general de CC OO-PV, ha subrayado que los sindicatos seguirán "exigiendo que el alto el fuego sea permanente, que la paz sea duradera y verificable"; que "Israel pague por los crímenes de guerra que ha cometido"; "una reconstrucción con y para el pueblo de Gaza"; "un reconocimiento del Estado palestino, cuestión que de momento no aparece por ningún sitio en ningún papel del acuerdo inicial"; el cese de la venta de armas a Israel y, en definitiva, "justicia y reparación para el pueblo palestino". La secretaria general de CCOO PV ha explicado que no es "una huelga laboral al uso", sino que el objetivo era "dar cobertura", a través de la convocatoria de paros parciales, a los trabajadores y trabajadoras para que puedan movilizarse y no tengan "ningún problema en ningún centro de trabajo".

Manifestaciones

También se han celebrado concentraciones, según informa Efe, a las puertas de empresas de distintos sectores, tanto fábricas como de servicios; en el Aeropuerto de València, frente a la sede de la Diputación de Alicante, ayuntamientos, hospitales como el Clínico de València. Además, para esta tarde CC OO- PV y UGT-PV han convocado manifestaciones a las 19 horas en València, desde el Parterre a la calle de la Paz; en la plaza Maria Agustina de Castelló y desde la plaza España de Alicante.