Transgourmet Ibérica adquiere la empresa de distribución Dispuig de Girona

Transgourmet Ibérica, dedicada a la distribución a la hostelería y al supermercado de proximidad, ha adquirido el 100 % de la empresa de distribución de alimentación Dispuig, con sede en Girona, y un referente del sector en la zona. Con esta operación, la compañía fortalece su posición en la provincia y refuerza su línea de negocio dirigida a la hostelería incorporando el talento, la experiencia, el surtido y las instalaciones de una empresa con más de 80 años suministrando al sector hostelero.

Fundada en Girona en 1944, Dispuig cuenta con una facturación anual de 50 millones de euros y una plantilla de 160 personas. Está especializada en la distribución de pescado fresco, además de charcutería, quesos, carne, productos congelados, postres y cafés, entre otros productos. También destacan sus servicios complementarios de fileteado y preparación de pescado adaptado a las demandas de la hostelería.

Dispuig tiene sus instalaciones principales en Girona, donde se encuentra su plataforma central de 4.000 m² y un almacén de pescado fresco de 1.400 m². Además, dispone de otra nave en la localidad de Bolvir, para dar servicio a toda la región de la Cerdaña. Su flota está compuesta por 45 vehículos dedicados a la distribución de producto congelado y refrigerado, y otros 25 para el pescado fresco, con lo que garantiza un servicio ágil y de calidad en todo el noreste de Catalunya y el sur de Francia. Esta red logística, junto a la fuerte implantación de Dispuig, consolidará aún más a Transgourmet como el referente de la distribución alimentaria en la provincia de Girona.

En conjunto, la compra ofrece un gran potencial para Transgourmet, al incorporar el conocimiento de una empresa como Dispuig, con una amplia y consolidada trayectoria a través de su servicio de Food Service de distribución a la hostelería, a la experiencia de Transgourmet, tanto en el suministro, como en la logística y servicios vinculados a la distribución.

Dispuig encaja al 100 % con nuestra estrategia, que tiene entre sus pilares el servicio a la hostelería y el suministro de producto fresco. Esta adquisición nos permite crecer de la mano de un especialista en el sector y líder en su región, y reforzar nuestro compromiso con la calidad y la proximidad Lluís Labairu — Director general de Transgourmet Ibérica

Esta es la tercera operación corporativa que Transgourmet Ibérica formaliza en 2025. A principios de año, la compañía creó junto a Nudisco la sociedad Nuditrans, destinada a impulsar el negocio de supermercados de proximidad en la zona de Levante. Fruto de esta alianza, ya se han inaugurado dos supermercados Kuups, en Novelda y Algemesí, que se suman a los más de treinta con los que nació Nuditrans.

Posteriormente, Transgourmet adquirió el grupo mallorquín Moyà Saus, incorporando dos plataformas logísticas, tres cash&carry y una red de supermercados propios y franquiciados. Con esta operación, la compañía reforzó su apuesta por el desarrollo del negocio de distribución en Baleares.

Con la compra de Dispuig, Transgourmet Ibérica continúa avanzando en su estrategia de liderar el suministro a la hostelería y el retail de proximidad, consolidando su propuesta en el segmento del producto fresco.