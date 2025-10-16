La alcaldesa de Castelló hace un llamamiento 'a la acción' para 'avanzar juntos' hacia un futuro más sostenible

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha sido la encargada de dar por inaugurada la séptima edición del Ecoforum haciendo un llamamiento 'a la acción' y a 'seguir avanzando todos juntos en la dirección correcta' para conseguir una gestión más sostenible y competitiva en todos los sectores.

'Con el Ecoforum se abre una nueva ventana para dialogar y actuar ante los efectos del cambio climático, que ya es uno de los principales retos que nos tiene cada vez más pendientes de las alertas de emergencias. Las olas de calor, los periodos de sequía, las danas y las lluvias torrenciales son cada vez más frecuentes y las consecuencias pueden ser trágicas. Por eso, tenemos claro que la sostenibilidad tiene que ir acompañada de la seguridad de las personas', ha señalado Carrasco.

En este sentido, Carrasco ha repasado algunas de las acciones en las que está trabajando el Ayuntamiento como el Plan de Actuación Antiinundaciones para centros escolares, el PERTE para la gestión del agua, la activación de la zona de baja emisiones y la descarbonización de la industria.

Plan de actuación antiinundaciones

En relación con el plan de actuación antiinundaciones, se trata de una iniciativa pionera dirigida a los centros docentes de la ciudad con el objetivo de establecer directrices en caso de alertas climáticas y que está basado en aspectos objetivos para saber cómo actuar en caso de emergencias. 'Queremos crear certidumbres, seguridad y proteger a las familias y, aunque parezca un documento básico, hasta ahora no existía', ha explicado la alcaldesa.

Gestión del agua

Carrasco también ha indicado que Castelló 'es referente nacional' en la gestión del ciclo del agua 'con la segunda mejor valoración entre los 238 proyectos presentados', dentro de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

'Hemos destinado seis millones de euros a planes para, junto con Facsa, optimizar hasta la última gota de agua y lograr un consumo más efectivo y más eficiente', ha apuntado la alcaldesa quien también ha valorado la labor que hacen los agricultores al respecto.

Bajas emisiones

La capital de la Plana también está inmersa en la adaptación de la ciudad a la zona de baja emisiones que va a dar protagonismo a los peatones, ciclistas y transporte público 'sin excluir la entrada del resto de vehículos', ha destacado la alcaldesa. 'Queremos una ciudad sostenible y seguir apostando por el comercio tradicional y la hostelería', ha apuntado Carrasco.

La alcaldesa también ha señalado que destinarán 3,5 millones de euros al proyecto Naturaleza en Red a través del cual se crearán oasis climáticos en 20 colegios, se habilitará una gran cubierta vegetal en Santa Clara y se renovarán estanques y lagos de la ciudad.

Descarbonización

Finalmente, Carrasco ha aludido al proceso de descarbonización que se están realizando 'para lograr un futuro más verde sin dejar de ser competitivos y lo estamos haciendo con plantas de hidrógeno verdes, energías alternativas, siempre de la mano del sector cerámico y la industria del polígono Serrallo'.