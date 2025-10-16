Empresas chinas rastrean Valencia para instalar una fábrica de coches eléctricos

Empresas chinas de automoción rastrean Valencia en busca de suelo para instalar una fábrica de coches eléctricos, según ha confirmado Levante-EMV. El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ya reveló hace unos meses el interés de dos fabricantes de vehículos eléctricos por Valencia y destacó como puntos clave el puerto y el acceso a mano de obra cualificada. La compañía china que está ahora mismo está más cerca de desembar en España es BYD, principal rival de Tesla en el mercado de vehículos eléctricos.

La automovilística BYD ha situado a España como su opción preferente para su tercera planta de ensamblaje en Europa, según avanzó Reuters, citando a dos fuentes conocedoras de las negociaciones. El anuncio oficial podría darse a finales de este mismo año. Entre los motivos para poner en marcha la planta en España están los costes de fabricación relativamente bajos y la producción de energía renovable que garantiza electricidad barata (frente a lo que ocurre en otros países candidatos como Alemania).

El interés por España de BYD ha vuelto a poner a Valencia en el punto de mira del sector tras la entrada de Volkswagen con la gigafactoría de baterías de Sagunt y la búsqueda de terrenos de Tesla para una gigafactoría de coches eléctricos, proyecto que ahora mismo se ha enfriado, pero que en 2023 se dio como seguro y con ubicación probable en Cheste.

Líderes mundiales

Los productores chinos, que son los líderes mundiales en fabricación de coches eléctricos, van a instalar fábricas en Europa para esquivar los aranceles. El embajador de China desveló hace diez meses que dos fábricas de su país de coches eléctricos estaban interesadas "en el sector automovilístico de Valencia". "España es el destino donde más interés tiene la economía china en cuanto a inversiones en coches eléctricos", destacó.

Avance de las obras de construcción de la gigafactoría de PowerCo en Sagunt. / Daniel Tortajada

Jing recordó que una empresa de su país (CATL) ya tiene una fábrica de baterías en Zaragoza y el grupo Chery tiene una base de ensamblaje en Barcelona. "Hay más marcas, más fábricas chinas de coches eléctricos que están buscando colaborar localmente con España. Valencia es un destino que tienen que cuidar porque aquí disponen de un buen puerto, un buen trabajo y muchos empleados talentosos", apuntó el embajador en una visita al Cap i Casal.

En esta línea, defendió que en China hay sectores económicos en los que tienen "muchas ventajas", como son las nuevas energías y los coches eléctricos y, por ello, pretenden reforzar la colaboración. El embajador se reunió en ese momento con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Reunión del jefe del Consell, Carlos Mazón, con el embajador de la República Popular China en España, Yao Jing. / Levante-EMV

En el foco

El sector de los fabricantes de coches eléctricos y la industria auxiliar está muy pendiente de Valencia desde que en 2022 el grupo Volkswagen apostó por Sagunt. En unas declaraciones en exclusiva al diario económico 'CincoDías', Matt Harrison, consejero delegado de Toyota Europa, reconoció en verano de 2023: «Estamos viendo a dónde se mueve la cadena de suministro del automóvil. Da la sensación de que se está inclinando más hacia Europa central, aunque parece que España claramente está hablando con Tesla y Volkswagen está construyendo una planta allí. Estamos observando cómo se configura el futuro de la cadena de suministro y si podemos seguir esa estela».

Interés

Más allá de las declaraciones del embajador chino, el interés de las empresas de automoción chinas por Valencia es real. Los fabricantes necesitan al menos ensamblar sus vehículos en Europa para no pagar aranceles y consideran que Valencia es una buena opción. Las ventas de BYD en Europa se dispararon un 280 % en los primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2024. La compañía construye una fábrica en Turquía (país exento de aranceles por las relaciones comerciales con la UE) y otra en Hungría.