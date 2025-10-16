Todos los destinos desde Valencia a los que viajar con Ryanair este invierno

Ryanair sigue aumentando su dominio en el aeropuerto de Valencia. Con una cuota de mercado que ronda el 45 % del total de pasajeros transportados en lo que va de año, el papel de la aerolínea irlandesa está siendo clave para que las instalaciones de Manises superen todos sus récords. Una amplia presencia -a pesar de los repliegues que la empresa ha venido anunciando en los últimos tiempos en algunos aeródromos a causa de la subida de tasas anunciada por Aena- que continuará creciendo de cara a esta nueva temporada invernal. Tanto es así que este periodo de viajes, que comenzará el próximo 26 de octubre -coincidiendo, como suele ser habitual, con el cambio de hora- y se alargará hasta finales de marzo, contará con una operativa en la que la firma hibernesa elevará hasta las 2,1 millones sus plazas con origen o destino Valencia, ofreciendo con ello 50 rutas y 260 frecuencias semanales en los momentos de mayor pico de actividad.

Como avanzó este miércoles a este diario la nueva portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, esta expansión para la nueva temporada viene impulsada porque Valencia "es uno de esos destinos que demuestran ser competitivos todo el año y donde funcionan los tráficos tanto en verano como en invierno", algo que lo hace "muy interesante para las aerolíneas". De ahí que la compañía que preside Eddie Wilson incida en que el territorio valenciano es un enclave "fuerte" y donde "podemos seguir creciendo". Pero, ¿cómo será esa operativa de cara a esta temporada invernal?

Las novedades

La principal novedad es que -además de añadir tres rutas que no estaban en invierno como Poznan (Polonia), Pescara (Italia) y Edimburgo- se añadirán más vuelos semanales que en años anteriores en hasta 18 rutas diferentes, con Roma-Fiumicino siendo la que mayores frecuencias ganará hasta quedarse con 17. No en vano, cómo suele ser habitual en la aerolínea, las conexiones entre España e Italia -sus dos principales mercados en el continente- son el principal argumento para los viajeros. Tanto es así que Valencia estará unida esta temporada invernal con doce aeropuertos italianos de once enclaves diferentes, desde lugares norteños como Milán -pudiendo volar a Bérgamo o a Malpensa, que entre ambas suman 28 frecuencias semanales- a otros más al sur como Palermo. Además, también se mantendrán en la operativa otros enclaves como Venecia, Nápoles o Bolonia.

Un avión de Ryanair aterrizando en Valencia. / Germán Caballero

Tras la gran conectividad con Italia se ubican los nueve enclaves -uno menos que en la temporada de 2024 al suprimirse la conexión con Tenerife Norte- con otros puntos de la geografía española, desde enclaves isleños como Gran Canaria o Ibiza a otros penínsulares como Málaga, Santiago de Compostela, Santander o Sevilla. Todos ellos superan las cinco rutas que hay con Alemania, las cuatro con Francia y Reino Unido, las tres que hay con Marruecos o Polonia o las dos que existen con otros territorios europeos como Portugal, Irlanda o Bélgica. Además, hay otros cuatro países que tienen un solo aeropuerto al que viajar desde Valencia como son Austria (Viena), Bulgaria (Sofía), Hungría (Budapest) o Países Bajos (Eindhoven). No obstante, ¿cuál es la lista completa de destinos para esta temporada?

Destinos conectados y frecuencias semanales