Jorge Tejedo (Paprec): "La colaboración público-privada debe establecerse de forma previa a una catástrofe"

El director de zona Este del grupo Paprec, Jorge Tejedo, ha defendido que “la colaboración público-privada debe establecerse de forma previa a una catástrofe” a raíz del aprendizaje con las labores, en el campo de la gestión de residuos, realizadas tras la dana del 29 de octubre.

Así se ha pronunciado en la mesa redonda Colaboración público-privada en una emergencia que ha tenido lugar este miércoles en Castelló en la VII edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que organizan Mediterráneo, Levante-EMV e Información, tres cabeceras del grupo Prensa Ibérica.

Planificación

“Lo más importante es anticiparse a la crisis”, ha aseverado el director de zona Este del grupo Paprec, quien ha abogado por planificar los puntos de acopio locales en los que depositar los residuos generados, la necesidad de contar con recursos de emergencia de los que echar mano o de incrementar las instalaciones disponibles.

Tejedo, más allá del “caos” de los primeros días ante una situación “anómala, diferente, imprevista y sobre la que nadie tenía ningún tipo de experiencia, ha destacado que “la suma de las sinergias de todas las empresas hicieron que el resultado fuera altamente satisfactorio dentro del caos”.

Compartir experiencias

El responsable ha trasladado que la situación llevó a que “las empresas abandonamos ese secreto profesional para ponernos a compartir experiencias”. “En los residuos fue básico, porque no sabíamos muy bien qué hacer”, ha argumentado, ejemplificando que, incluso entre compañías competidoras, se producían reuniones diarias para ir evaluando la situación.

Asimismo, Tejedo ha agradecido la agilidad de la Conselleria de Medio Ambiente en resolver los asuntos burocráticos y ha incidido en la importancia del liderazgo de la administración en situaciones de emergencia.