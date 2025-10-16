Juan Pablo Mateo (Fobesa): "El ciudadano aún no es consciente de la dimensión de los residuos gestionados en la dana"

El director general de Fobesa, firma del grupo Nealis, Juan Pablo Mateo, ha remarcado el desmesurado volumen de los desechos que se han tenido que atender con la catástrofe del 29 de octubre del 2024. "El ciudadano aún no es consciente de la dimensión de los residuos gestionados en la dana", ha afirmado.

Lo ha hecho en la mesa redonda Colaboración público-privada en una emergencia que ha tenido lugar este miércoles en Castelló en la VII edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático que organizan Mediterráneo, Levante-EMV e Información, tres cabeceras del grupo Prensa Ibérica.

"La información no ha llegado"

El director general de Fobesa ha incidido en que, tal es el alcance, que incluso a las firmas dedicadas a este ámbito "se nos escapa la magnitud". Juan Pablo Mateo ha apuntado que esa información "no ha llegado al ciudadano", como tampoco "las dificultades de gestionar esos residuos".

Con todo, el responsable ha puesto en valor la solidaridad, tanto de las empresas como de otros ayuntamientos que cedían recursos para atender la emergencia. "La generación de residuos fue brutal y eran de tipologías diferentes. Imaginaos lo que es que un ciudadano saque todo de una casa, desde bicicletas hasta colchones", ha comentado.

Asimismo, Juan Pablo Mateo cree "imprescindible" contar con "roles y protocolos" para actuar ante situaciones de este tipo, en caso de que vuelvan a suceder en un futuro. "Con eso empiezas a funcionar, divides responsabilidades y todo va más rápido. Luego la comunicación transversal existe seguro", ha concluido.