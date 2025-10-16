La meteoróloga Isabel Moreno avisa: "Si no reducimos emisiones, más tiempo nos costará volver a una temperatura conocida por la humanidad"

El broche de oro a la séptima edición del Ecoforum en Castelló lo ha protagonizado la física y meteoróloga Isabel Moreno, conocida a nivel mediático por colaborar en el programa Aquí la Tierra de TVE, que ha lanzado un aviso para navegantes para ilustrar la importancia de actuar ya cara a combatir los efectos del cambio climático. "Cuanto más tardemos en dejar de producir emisiones, más tiempo nos llevará volver a una temperatura conocida por la humanidad y hay generaciones que no la conocerán como nosotros la hemos conocido", ha aseverado.

Con un tono muy ameno y distendido, apoyándose en la presentación ilustraciones de su amigo Fernando Polanco, la especialista ha trazado un recorrido histórico para dar a entender la íntima e importantísima relación que guardan las emisiones de CO2 con el aumento creciente de las temperaturas.

Bajo el título Viaje a una nueva era, la comunicadora ha empezado a mostrar imágenes y enumerar algunos de los episodios meteorológicos más extremos que han ocurrido en los últimos tiempos, como las inundaciones sufridas hace unos días en la Ràpita (Tarragona), la terrible dana de Valencia de hace un año o la borrasca Gloria de inicios de 2020.

Las imágenes de la VII edición del Ecoforum /

Dos conceptos indisolubles

A continuación, ha sacado ya a colación uno de los grandes ejes de su intervención, como es la emisión de gases de efecto invernadero. "No debería ser considerada una tontería que el Foro Económico Mundial valora que, entre los principales riesgos a los que se enfrenta la economía en los próximos años, el segundo lugar del listado lo ocupan los fenómenos meteorológicos extremos", ha razonado.

De forma paralela, ha puesto encima de la mesa el tema de la temperatura del planeta Tierra. Usando como base un gráfico que comparaba el aumento o la disminución de los grados con el paso de los millones de años, ha remarcado que hace 500 millones de años, cuando vivían los dinosaurios, la temperatura era 10 grados superior a la que tenemos ahora y las concentraciones de CO2 eran altísimas. "El meteorito aceleró un final que estaba escrito para los dinosaurios", ha apuntado.

Sin embargo, hace unos 100.000 años, las temperaturas eran entre cuatro y cinco grados más bajas de lo que son en la actualidad, lo que denota cómo han ido fluctuando con el paso del tiempo.

Primera asociación de conceptos en el siglo XIX

Como punto de partida a nivel histórico, la primera vez que se teorizó sobre que las emisiones de CO2 podrían estar relacionadas con el aumento de temperaturas fue en 1856 y la primera vez que se escribió sobre como podría subir la temperatura en 1896.

"Actualmente no hay debate en ese sentido, no existe", ha zanjado Moreno, quien ha añadido en la ecuación la variable del Acuerdo de París, un tratado internacional alcanzado en 2015 que establece el objetivo de limitar el calentamiento global a muy por debajo de dos grados Celsius, preferiblemente a 1,5 grados, por encima de los niveles preindustriales.

"Lamentablemente, teniendo en cuenta la tendencia actual, vamos encaminados a una subida de tres grados para final de siglo, por lo que ya hemos superado incluso el acuerdo de París, ha desgranado la especialista en cambio climático.

Y ha asociado el calentamiento global a que cada vez se producen con mayor frecuencia episodios climáticos extremos. "Una atmósfera más cálida es capaz de albergar más vapor de agua, lo que puede generar precipitaciones más intensas y, lo mismo sucede con las sequías, ya que puede albergar todo ese agua sin necesidad de que haya lluvias", ha descrito.

Otra foto de Isabel Moreno durante su intervención en el Ecoforum. / Gabriel Utiel

Efectos palpables del cambio climático

Para ilustrar cómo de palpables y palmarios son ya los efectos del cambio climático en la sociedad, además de exponer que el nivel del mar ha subido más de 20 centímetros en el último siglo, la mediática física y meteoróloga ha recordado que una pequeña rata que vivía en una isla frente al norte de Australia es el primer mamífero del mundo que se sabe que se ha extinguido debido al cambio climático provocado por el hombre.

"No son cuentos. Que se lo digan, por ejemplo, a las aves que hay en la Península Ibérica, a las que el cambio climático ha cambiado sus patrones migratorios", ha relatado, que ha añadido que se puede hablar de "multitud de impactos" a causa de este fenómeno.

"No llueve como antes, en el Mediterráneo es más torrencial, las temperaturas no son las mismas y el turismo también está cambiando, ya que se va más al norte para huir del calor. Las noches tropicales y tórridas son cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo, sin olvidar la mortalidad asociada al calor, migraciones forzadas a causa del calentamiento global o la pérdida de productividad en el trabajo por las altas temperaturas", ha sostenido.

Subida del nivel del mar

Y a partir de este momento es cuando ha lanzado un mensaje que invita a la reflexión: "Las concentraciones de CO2 tardan cientos de años para que repercuta en la temperatura de forma significativa. Cuanto más tardemos en dejar de producir emisiones, más tiempo nos llevará volver a una temperatura conocida por la humanidad y hay generaciones que no la conocerán conforme la hemos conocido nosotros".

"Las temperaturas tardan cuatro o cinco años en enterarse de que hemos bajado CO2 de la atmósfera, el permafrost tarda unas décadas a su vez, pero hay una cosa que no se va a enterar jamás de que hemos quitado CO2: el nivel del mar va a seguir subiendo hagamos lo que hagamos", ha expuesto. Pero lógicamente no es lo mismo ni preferible que suba unos centímetros a que suba unos metros.

"En función de cuánto más suba la temperatura, más difícil será volver a una situación conocida por nosotros, pero hay límites de puntos de no retorno. Hay que poner freno a esta subida de temperatura. Cuanto más tardemos y emisiones haya, más costará que nuestros hijos puedan vivir un verano como el que hemos vivido nosotros", ha advertido.

Como herramienta de actuación, ve dos fundamentales:

La adaptación, "ya que no podemos seguir comiéndole metros al mar". "No tiene sentido recortarle más espacio a la costa, ya que llegará un momento en el que litoral sí va a reclamar su espacio".

La mitigación, "puesto que si no mitigamos los peores escenarios, ningún escenario va a ser posible dentro de 50 años".

Y dirigiéndose al público, ha concluido así: "Entre todas estas personas, quienes tengáis las mejores plumas, escribid la mejor historia posible para llevarnos al mejor destino posible".