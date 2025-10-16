PortCastelló, aeropuerto de Castellón y empresas de vehículos: el transporte acelera la marcha hacia la sostenibilidad

Sin medios de transporte se paralizaría el mundo. Un mundo plenamente globalizado como el actual permite mover mercancías y personas a cualquier rincón del planeta. Una capacidad que ha aumentado en las últimas décadas y que tiene como contrapartida un elevado impacto medioambiental.

Para conocer el trabajo que se desarrolla en este campo, el Ecoforum abordó las medidas implantadas en diferentes modalidades de transporte. Unas iniciativas que, en algunos casos, no solo implican menos emisiones, sino también un ahorro económico.

Menos camiones, más trenes

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, dedicó parte de su intervención a la futura estación intermodal, actualmente en ejecución. “Supondrá un cambio de modelo y una ventaja competitiva”, explicó. Relató que en la dársena norte hay acceso en tren, pero no cuenta con tráfico desde 2017, “por lo que había que cambiar y replantear la visión de futuro del puerto, y eso pasa por tener un ferrocarril con una intermodal conectada al corredor mediterráneo y a la red transeuropea de ferrocarril”.

Esto tiene un efecto claro: “Menos camión y más tren, que supone menos emisiones.” Ibáñez apuntó que trasvasar un 10% de la mercancía de la carretera al ferrocarril reducirá un 75% las emisiones.

Además, esta transición abarata costes y amplía el hinterland, “toda la zona desde donde se puede llegar desde el puerto”. Se trata, añadió, de una oportunidad para acceder a nuevos mercados.

Medidas sostenibles en PortCastelló

Al margen del tren, Ibáñez destacó que desde la institución se aplican 20 medidas de sostenibilidad. Entre ellas, la medición en tiempo real de la calidad del aire, el análisis de agua y sedimentos, el uso de lavarruedas y pantallas atrapapolvo para evitar la suspensión de partículas, o la preservación de una de las colonias de gaviotas más importantes de Europa.

Con todas estas iniciativas, “hemos reducido el 40% de la huella de carbono”, afirmó, y avanzó que la intención es mantener esta tendencia con la creación de un hub energético en el que intervengan el hidrógeno verde, el amoniaco verde y la industria eólica marina.

Nuevas formas de movilidad

Dentro del sector logístico también destacan las empresas dedicadas al alquiler de vehículos. David Berbel, CEO de Momoven —una startup conocida como el Airbnb de las motos de alquiler—, explicó que su plataforma “permite el alquiler de motos entre particulares, para que cualquier persona la ponga a disposición de los usuarios.”

Esta fórmula, añadió, “ayuda a la sostenibilidad al optimizar la ocupación de un vehículo, evitando que la moto esté parada.” Así se aprovechan mejor los materiales empleados para su fabricación y se reduce el impacto ambiental.

Berbel destacó que “el mercado de motos va unos 10 o 15 años de retraso respecto al coche, porque apenas hay empresas de alquiler.” Por ello, su iniciativa aplica criterios de sostenibilidad basados en la digitalización de los sistemas.

Aviación más limpia

También intervino el director general del aeropuerto de Castellón, Justo Vellón, quien destacó las medidas de reducción de emisiones en las instalaciones y el acompañamiento que se da a la industria aeronáutica para incorporar combustibles sostenibles, con un gran potencial para disminuir el CO₂.

Además, el aeropuerto alberga empresas innovadoras como Arkadia Space, que trabajan en motores que optimizan el uso de combustibles y abren nuevas vías hacia una aviación más eficiente y sostenible.