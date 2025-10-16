Red Eléctrica cifra en 371 millones de euros el sobrecoste por el apagón

El escudo antiapagones que puso en marcha el operador del sistema eléctrico tras el apagón ha supuesto un sobrecoste para los consumidores de 371 millones de euros entre mayo y septiembre, según ha desvelado la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, en el Foro de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Desde el cero eléctrico, Red Eléctrica opera el sistema en lo que ha denominado como 'modo reforzado', que supone tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o hidráulicas) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio.

En concreto, según ha afirmado Corredor cada día se programan más de 20 grupos térmicos, más del doble de las 9 centrales que había el fatídico 28 de abril. Esto se traduce en la práctica en un incremento de los ingresos para estas tecnologías en detrimento del bolsillo de los consumidores, que por primera vez Red Eléctrica cuantifica en esos cerca de 400 millones de euros. La medida se mantendrá hasta que un buen porcentaje de instalaciones renovables puedan controlar la tensión, algo que está previsto que puedan empezar a hacer el 1 de enero de 2025.

Las tecnologías renovables tienen que adaptar sus sistemas a esa nueva operación que supone controlar la tensión, algo que han empezado a hacer la semana pasada, según fuentes de Red Eléctrica. De esta forma, Corredor ha avanzado que el operador del sistema "está valorando" permitir a estas instalaciones renovables incorporarse al control de tensión antes del 1 de enero de 2025, según vayan capacitándose para ello.

La presidenta de la empresa semipública (el 20% del capital es del Estado) ha aprovechado la ocasión para desmentir que haya riesgo de apagón, después de los "episodios de variaciones bruscas de tensión" de los últimos días. "Esto no significa que se encuentre en riesgo la seguridad de suministro", ha afirmado Corredor, quien ha explicado que la obligación del operador del sistema es "tomar las medidas necesarias".

Corredor ha remarcado que estas variaciones de tensión se producen en un contexto de baja demanda, alto recurso solar y "respuesta no adecuada de la generación que tiene el control continuo de tensión, que no es la fotovoltaica, sino la térmica y la hidráulica". Pero se olvidó, en este caso, de mencionar a las instalaciones renovables que, por sus características técnicas, varían su producción de manera muy rápida, tal y como se recoge en la propuesta de medidas urgentes de la CNMC.

El operador del sistema pidió a la CNMC modificar varias normativas técnicas (procedimientos de operación) para actuar sobre la generación renovable, que varía la tensión de forma rápida, y para "incentivar" a la generación convencional a "mejorar su respuesta". Estas medidas entrarán en vigor en los próximos días, pues el plazo de alegaciones dado por el 'superregulador' para valorar la propuesta finalizó este miércoles.