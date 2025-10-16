El sector citrícola andaluz reta al valenciano y crea otra interprofesional para promocionar el sector

La guerra abierta en el negocio de los cítricos de España no cesa. El sector andaluz acaba de anunciar la inscripción de Andalcitrus, la Asociación Interprofesional de la Naranja y la Mandarina de Andalucía, en el registro de entidades de dicha autonomía, lo que supone un paso decisivo para su puesta en marcha como organización interprofesional agroalimentaria pese a la existencia de la histórica Intercitrus, creada en Valencia en 1993 y con representación de todo el sector español.

Esta decisión -respaldada por Asaja-Andalucía, COAG-Andalucía, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Asociafruit, la Asociación de Citricultores de Huelva y Palma Naranja- supone un duro varapalo para los intereses de la interprofesional con cuartel general en Valencia y qye aglutina a organizaciones agrarias, industrias, comercios privados y cooperativas de toda España. Actualmente, su máximo mandatario es el vicepresidente de AVA, Celestino Recatalá, en representación de Asaja.

El sector citrícola andaluz solicitará, en los próximos días, su reconocimiento ante la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural "con el objetivo de comenzar a operar al inicio de la próxima campaña citrícola", aseguran sus promotores. Además, el anuncio se ha realizado en vísperas de la reunión que hoy celebra Intercitrus en Sevilla, cuyos dirigentes no han sido aglutinar los intereses de la actividad naranjera de esta autonomía del sur.

Primera productora de naranjas

Aunque desde la Comunitat Valenciana se comercializa el 70% de la producción de agrios española y tiene la mayor superficie plantada de naranjas y mandarinas, Andalucía ya es la primera región productora de naranjas (con algo más del 50% del volumen total en estas últimas campañas, es decir 2,3 millones de toneladas) y la segunda de mandarinas (30%). Los promotores de Andalcitrus sostienen que se enfrentan a una "caída paulatina y constante del consumo, especialmente nacional, y a la competencia de cítricos de terceros países, que llegan a los mercados europeos sin cumplir los parámetros de calidad, salubridad, respeto laboral y medioambiental que están fijados para las producciones europeas".

A pesar de que representa a uno de los sectores más importantes de la agricultura española, y con más vaivenes comerciales y de rentabilidad, lleva años sin cumplir sus objetivos que, según su propia página web, se basan en proporcionar «un marco estable de trabajo para las entidades representantes del sector», y ser «un foro de debate para la adopción de decisiones de aspectos clave» para los cítricos. En su opinión, los citricultores andaluces "se sienten huérfanos hasta ahora de los programas de promoción y defensa de la producción con los que sí cuentan otros agricultores cuyas producciones se encuentran amparadas por organizaciones interprofesionales eficientes y profesionalizadas".

En la última década, el consumo de cítricos ha mostrado una tendencia descendente tanto en España como en Andalucía. El consumo per cápita nacional se sitúa en 18,5 kg, mientras que en Andalucía baja a 14,9 kg, un 39,7 % menos que hace diez años. La naranja es el producto con mayor caída, con un descenso del 51,7 % en Andalucía desde 2014. En 2024, según Asaja, el valor de los cítricos andaluces alcanzó los 1.101 millones de euros, lo que supone un 6,44 % del valor total de la producción agraria de dicho territorio. Las exportaciones también mostraron la fortaleza del sector, con 197.000 toneladas de naranjas (165 millones de euros) y 48.000 toneladas de mandarinas (53 millones de euros) destinadas principalmente a Alemania, Francia y Portugal.

Explotación de naranjas, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Extensión de norma

Andalcitrus aún tiene mucho camino por recorrer, así como su configuración jurídica y habrá que ver con qué fondos dispone para la promoción del sector. Intercitrus quiere recaudar e invertir hasta 25 millones de euros durante el próximo lustro, a razón de unos 5 millones anuales. Así lo recoge la ‘Memoria justificativa técnica y económica relativa a la extensión de norma’ que la organización remitió a principios de este mes al Ministerio de Agricultura para que la valide.

La intención de la organización es financiar tres objetivos estratégicos: retomar las campañas de promoción en la UE para reactivar el consumo de naranjas y mandarinas; reforzar, de la mano de los gobiernos regionales con producción citrícola, los proyectos dirigidos a la lucha contra las plagas -fundamentalmente contra el HLB o 'greening'- y un tercer paquete de proyectos para la mejora varietal. Para esa cantidad anual, dado el volumen de la producción citrícola española, se ha acordado recaudar 0,0006 euros por kilo comercializado, tanto al productor como al comercializador (esto es, 0,0012 euros/kg o 1,2 euros por tonelada de mandarinas y naranjas). Es exactamente la misma cifra que se aprobó hace ahora casi dos décadas.