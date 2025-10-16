La siniestralidad laboral se dispara casi un 10% al crecer la actividad y los accidentes 'in itinere'

Precariedad laboral y accidente de trabajo son dos variables que casi siempre están asociadas. La Comunitat Valenciana no consigue reducir la siniestralidad en sus centros de trabajo tras acumular 35.418 casos entre enero y agosto de 2025, de los que 45 han sido mortales y 251, graves. Estas cifras de accidentes totales en la autonomía, según constata el informe publicado esta semana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, representan un incremento de casi el 10% respecto al mismo período de tiempo de 2021, es decir, el período pospandemia, cuando se recuperó la normalidad en la actividad de las empresas e instituciones.

Según Antonio Inarejo, responsable de Salud Laboral de CC OO-PV, las razones de este repunte hay que buscarlas en el incremento de la "precariedad laboral asociada en muchos casos a la aceleración de la actividad y el aumento del empleo en ocupaciones expuestas, al mayor ritmo de trabajo y la subcontratación, lo que conlleva un deterioro en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales".

Otra de las causas que explica el repunte de la siniestralidad tienen que ver con los accidentes 'in itinere'. Debido a esta causa se han registrado, según el ministerio, 6.411 casos entre enero y agosto en la Comunitat Valenciana, de los que 65 han sido graves y 10, mortales. Estos percances son los que se producen en los desplazamientos durante la jornada laboral, así como a la ida o vuelta al puesto de trabajo. De hecho, más allá del informe del Ministerio de Trabajo, el 'Observatorio de la siniestralidad vial laboral de España' avala que un 34,7 % del total de los accidentes mortales en el mundo del trabajo registrados en el primer semestre de 2025 por la mutua Asepeyo son de tráfico. "Y se producen durante la jornada laboral o durante los desplazamientos", puntualiza esta entidad.

"Falta transporte público"

El responsable de Salud Laboral de CC OO-PV también advierte de que "los problemas de servicio de transporte público en muchos polígonos industriales dispara los accidentes 'in itinere'". En ese sentido, lamenta la "falta de vertebración" de las redes de infraestructuras y los problemas que tienen gran parte de los trabajadores para acceder a sus quehaceres profesionales. Por otro lado, Inarejo lamenta la "falta de evaluación de las causas en los accidentes mortales en los centros de trabajo". A su vez, el sindicato ha pedido más recursos para la Inspección de Trabajo y la Fiscalía de Salud Laboral y ha insistido en que no pueden consentir que todas estas muertes queden impunes.

Trabajadores durante una manifestación contra la siniestralidad laboral, en una imagen reciente. / Emilio Naranjo/Efe

Campaña de movilizaciones

Las centrales sindicales UGT y CCOO han advertido esta semana, con motivo de una nueva campaña de movilizaciones ante la sede de las patronales, del aumento de las muertes en accidente laboral en los sectores de la construcción y la industria, pese al descenso generalizado del número de accidentes con baja en el conjunto de la economía. Desde los sindicatos han asegurado que la mayoría de los accidentes laborales registrados se podrían evitar "si se cumpliera la legislación y las medidas existentes en materia de prevención y si las empresas, que son quienes tienen la mayor responsabilidad, tomaran conciencia de la necesidad de apostar por la cultura de la prevención poniendo todos los medios a su alcance".

La central ugetista ha destacado el incremento de las muertes en construcción en toda España (113) con un 21,5% más que el año pasado, y en industria (71), con un 7,6% más, y ha reclamado agilizar la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a las "nuevas realidades" del trabajo, así como reforzar la protección de la salud mental ante los 169 fallecimientos por infartos y derrames cerebrales.