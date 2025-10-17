Una delegación de BYD visita Valencia en plena búsqueda de suelo para su megafactoría española

Una delegación del grupo de automoción chino BYD ha visitado Valencia en plena búsqueda de suelo para su megafábrica española. Los emisarios de la multinacional asiática se reunieron con empresarios valencianos, en un encuentro que se produjo hace unos meses, pero que no ha trascendido hasta ahora, según ha confirmado Levante-EMV. Las marcas chinas de automoción necesitan al menos ensamblar sus vehículos en Europa para no pagar aranceles y tienen en el punto de mira a Valencia por el puerto y por el acceso a mano de obra cualificada, y en ese contexto BYD prepara el anuncio de su fábrica.

Los fabricantes de automoción tienen en su radar tres localizaciones en Valencia: Sagunt, Cheste y Requena. Sagunt es un punto prioritario por sus conexiones por barco y ferrocarril, y el tirón de la gigafactoría de Volkswagen. Cheste fue el terreno inicialmente escogido por Tesla para su segunda gigagactoría de coches eléctricos en Europa (la firma liderada por Elon Musk firmó un memorando de entendimiento tras visitar el municipio el 6 de junio de 2023). Requena ofrece terreno a bajo precio, está bien comunicado, va a recibir una inversión multimillonaria para reforzar su red eléctrica para poder recibir grandes proyectos industriales y una empresa automovilística ya estuvo buscando suelo allí hace unos meses.

Opción preferente

La automovilística BYD ha situado a España como su opción preferente para su tercera planta de ensamblaje en Europa, según avanzó Reuters, citando a dos fuentes conocedoras de las negociaciones. El anuncio oficial podría darse a finales de este mismo año. Entre los motivos para poner en marcha la planta en España están los costes de fabricación relativamente bajos y la producción de energía renovable que garantiza electricidad barata (frente a lo que ocurre en otros países candidatos como Alemania).

Línea de producción de una planta de BYD. / EFE

BYD es el líder mundial de coches enchufables (eléctricos 100 % puros e híbridos). La compañía acaba de producir su vehículo enchufable número 14 millones. El nombre BYD responde a las tres iniciales de la frase inglesa 'Build Your Dreams', que en español significa 'Construye tus sueños'. Es una multinacional tecnológica fundada en 1995 y presente en Europa desde 1998. La compañía construye una fábrica en Turquía (país exento de aranceles por las relaciones comerciales con la UE) y otra en Hungría.

En el punto de mira

El interés por España de BYD ha vuelto a poner a Valencia en el punto de mira del sector tras la entrada de Volkswagen con la gigafactoría de baterías de Sagunt y la búsqueda de terrenos de Tesla para una gigafactoría de coches eléctricos. Los productores chinos, que son los líderes mundiales en fabricación de coches eléctricos, van a instalar fábricas en Europa para esquivar los aranceles.

Empresas chinas de automoción, según ha confirmado este periódico, rastrean Valencia en busca de suelo para instalar una fábrica de coches eléctricos. El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ya reveló hace unos meses el interés de dos fabricantes de vehículos eléctricos por Valencia y destacó como puntos clave el puerto y el acceso a mano de obra cualificada.

Ventas

El interés de los fabricantes de automóviles eléctricos por instalar plantas de producción en Valencia coincide con el despegue de las ventas de estos modelos en Europa y en Valencia. Las compras de coches eléctricos se han disparado en Valencia con la llegada de los coches baratos y el ajuste de precios que ha hecho Tesla con el Model 3, el vehículo más exitoso de la compañía en España. Según datos de la Dirección General de Tráfico, un 18 % de los coches comprados por particulares en Valencia en septiembre fueron eléctricos puros. El líder de ventas de coches eléctricos en Europa es el grupo Volkswagen.