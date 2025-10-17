Ford aplaza 'sine die' los eléctricos en Almussafes y fía su futuro próximo solo a híbridos

Ford empieza, por fin, a mover todos sus engranajes para dar a conocer el futuro vehículo de Almussafes. Tras meses y meses de especulaciones y cambios de viraje en sus decisiones, la marca del óvalo ya está sentando las bases de cómo será la factoría valenciana. Un anuncio que, según ha podido saber este diario por varias fuentes consultadas, está previsto que se dé "en breve". En ese horizonte, fuentes del sector consultadas en las últimas horas confirman que la firma vinculará la producción en la planta a corto y medio plazo únicamente a los coches híbridos. Este hecho significa, básicamente, que la idea de 'multienergía' que se avanzó el año pasado no se traducirá en un horizonte próximo en una electrificación de los modelos de la fábrica -algo que requeriría, además, de una inversión económica-. Es decir, que este cambio eléctrico está actualmente aplazado 'sine die'.

Así, este movimiento resulta llamativo en un momento en el que las ventas -con el desembarco de firmas como las chinas BYD o Omoda, entre muchas otras, en Europa o las apuestas de competidores como Volkswagen- están virando cada vez más hacia esta tecnología eléctrica pura o en el que la propia Ford ha anunciado este verano una nueva plataforma para hacer modelos a batería baratos en Estados Unidos a partir de 2027.

"Preaviso" a los proveedores

Y es que una semana después de que UGT -sindicato mayoritario en la factoría- comunicara tras una reunión con representantes de la firma que el empleo estaba "garantizado" en Almussafes a partir de 2027, la realidad es que los movimientos por parte de la multinacional se han venido sucediendo de manera veloz. No solo con el anuncio de que Ford Europa tendrá desde el 1 de noviembre un nuevo jefe en la figura de Jim Baumbick, sino también por apremiarse en avanzar en las acciones ligadas a Almussafes y su futuro coche.

Trabajadores saliendo de la planta de Ford Almussafes, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Ante esta situación, desde la industria auxiliar dejan claro que se ha dado ya el "preaviso" para el anuncio y que este futuro coche se hará "oficial" en las próximas semanas. Sobre los detalles clave para su producción, varias fuentes conocedoras del contexto actual destacan que el vehículo que se hará se enmarca bajo la denominación interna CX735 -que siempre se ha vinculado al Bronco, pero que insisten en que puede referirse finalmente a un modelo completamente diferente que comparta o no piezas con este- y que venderá, como ya se avisó, más allá de la geografía europea. Del mismo modo, la previsión mínima de fabricación no se ha elevado respecto a las últimas estimaciones que la compañía rebajó -debido a la evolución del mercado global y a la situación arancelaria abierta con EE UU- desde las 300.000 unidades antes del verano. Esto se traducirá en que se fabriquen 209.000 coches anuales, aunque con la posibilidad de tener picos de mayor actividad.

La importancia de los plazos

Estos vehículos, cuya única duda por confirmar parece ser ya el nombre que adoptaran, se fabricarán -confirman desde el sector- en la plataforma modular C2 en la que actualmente se ensambla el Kuga, un aspecto que tiene más trascendencia de la que parece. No en vano, la falta de definición de este futuro coche ha tenido como consecuencia que los plazos en los que debía salir por primera vez de las líneas de fabricación esas unidades también se hayan alargado más de lo previsto.

En un principio, por ejemplo, se hablaba de tener todo listo para el arranque del segundo semestre de 2027, ya que poner en marcha la fabricación de un nuevo coche suele tardar alrededor de dos años. Sin embargo, desde la industria auxiliar ya sitúan este inicio productivo en masa para finales de ese año o "seguramente nos iremos ya a principios de 2028", unas estimaciones que se podrían ver acortadas -no obstante- al fabricarse en una plataforma ya conocida por la plantilla, lo que aportaría mayor agilidad a esa puesta a punto que comienza meses antes en forma de pruebas y trabajos previos.

Asimismo, saber cuándo habrá una carga de trabajo suficiente para la actual masa laboral de Almussafes resulta importante para otro aspecto como es la necesidad de extender el ERTE RED que actualmente está vigente hasta el 1 de enero de 2027 en la factoría. Fuentes sindicales afirman que se ha trasladado ya al Gobierno -que, a través del Consejo de Ministros, es quien tiene que dar luz verde- su voluntad de ampliar esta medida de flexibilidad laboral no solo por la planta, sino también porque hay "muchas empresas de componentes que la están utilizando". Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que "a día de hoy todavía queda mucho recorrido por delante, más de un año vista" en ese ERTE RED y que será cuando se acerque esa fecha y se conozcan las variables del futuro coche cuando se decidirá si este mecanismo se amplía o no. Y, de hacerse, en qué condiciones se alarga.