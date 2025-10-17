Nueve de cada diez auditores afirman que la Comunitat Valenciana crecerá igual o más que el resto de España en 2025

La economía valenciana resiste las tensiones globales y muestra una perspectiva de crecimiento favorable para este 2025, según los resultados de la Encuesta de Coyuntura Económica que ha puesto en marcha el Colegio de Auditores de la Comunitat Valenciana. Así, el 43 % de los profesionales considera que la región crecerá al mismo ritmo que la media nacional, situada por el Banco de España en un 2,7%, mientras que uno de cada dos (50 %) eleva su expectativa y sitúa el progreso valenciano por encima de esta cifra.

“El trabajo de los auditores consiste en analizar la situación económica-financiera de las empresas, y ahora mismo hay un sentimiento de optimismo con respecto a su estado y evolución. Nueve de cada diez auditores coinciden en que la Comunitat Valenciana crecerá igual o más que el resto de España”, ha señalado Lola Mor, presidenta del Colegio de Auditores.

En este sentido, cabe recordar que la previsión de crecimiento del 2,7% para España ya es muy positiva en comparación con la media europea, que el FMI sitúa en este momento en torno al 1,5 %. Aun así, los auditores advierten de que la actual inestabilidad global puede dificultar las proyecciones a largo plazo y afectar a determinados sectores locales.

Incertidumbre global

El 94 % de los encuestados coincide en que las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados podrían ralentizar el crecimiento futuro de la Comunidad Valenciana, especialmente en sectores como el turismo o la industria. También podrían verse afectados, aunque en menor medida, la automoción, la construcción o el comercio minorista. En cambio, los ámbitos de los servicios profesionales y la alimentación se perciben como más resistentes ante un escenario adverso.

En cuanto al impacto de un escenario global volátil, los auditores afirman que, si aumentan las tensiones, la principal consecuencia para las empresas valencianas podría ser ua reducción de las exportaciones. Por eso, el 67% de los encuestados recomienda diversificar los mercados exteriores para mitigar posibles caídas de la demanda.

Otro de los aspectos que los profesionales apuntan para reforzar la economía valenciana es la necesidad de ampliar el tamaño medio de las empresas. “El tejido valenciano está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, lo que aporta flexibilidad, pero limita su capacidad financiera y competitiva en un entorno global. El momento de incertidumbre en el que nos encontramos nos pide más que nunca afianzar y ampliar los proyectos empresariales para ganar escala y acceder a nuevos mercados”, ha indicado Lola Mor.

Financiación, innovación y talento

Asimismo, los profesionales también apuntan a las dificultades de las empresas en el acceso a financiación. En el caso particular de las ayudas públicas, identifican obstáculos como la falta de información, las barreras burocráticas y la limitación de los fondos disponibles. Es por ello que recomiendan adaptar el apoyo a las necesidades reales de las empresas, crear instrumentos financieros más específicos y acortar y simplificar los procesos administrativos.

“La economía valenciana ha demostrado una gran resiliencia durante el último año, siendo capaz de crecer en un contexto inestable y desafiante. Sin embargo, debemos aprovechar este impulso que tenemos ahora para fortalecer nuestro tejido productivo y hacerlo más competitivo de cara a los desafíos globales”, ha finalizado Mor al respecto.

Por último, otro de los aspectos que los auditores ponen en valor para fortalecer la economía valenciana ante los retos globales son la apuesta por la innovación y la creación y retención de talento. Especialmente en el caso de la innovación, señalan la necesidad de garantizar el acceso de las empresas a las últimas tecnologías tanto en el proceso productivo como en la gestión. En particular las más pequeñas, que son las que más apoyo necesitan para acceder a la innovación.