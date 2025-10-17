Telefonía
Orange sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil
Los usuarios reportan fallos para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet
EP
Madrid
El operador de telecomunicaciones Orange España sufre una incidencia que ha derivado en una "congestión" sobre la red móvil que impide a los clientes recibir o hacer llamadas, según ha confirmado a través de sus redes sociales en un comunicado.
"Estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes", informó la compañía a través de su cuenta en 'X'.
Los usuarios de 'X' empezaron a reportar fallos en el uso de teléfono móvil para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet, a partir de las 13 horas, según se recoge en el portal especializado DownDetector.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años