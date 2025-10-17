El tráfico de contenedores de Valenciaport se frena en septiembre un 4,5 %

El movimiento de contenedores en el puerto de València se ha ralentizado durante el mes de septiembre, lo que ha tenido que ver en parte con la paralización de los muelles durante algunas jornadas tras la alerta roja por lluvias del pasado 29 de septiembre. Los tráficos de este tipo de mercancías de Valenciaport disminuyó hasta los 466.789 TEU (unidad de contenedor de veinte pies o 6,1 metros de longitud), lo que supone un 4,5 % menos que el mismo mes del año anterior. Con todo, la actividad portuaria del recinto del Grao de contenedores en los nueve primeros meses de 2025 ya acumula 4.287.037 TEU, es decir, un 3,6 % más. Además, en términos interanuales mejora un 5,2 %

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha registrado en sus muelles un total de 60,3 millones toneladas cargadas y descargadas entre enero y septiembre de este año, lo que representa una caída del 1,41 %, un porcentaje semejante al descenso en términos interanuales. El mes de septiembre terminó con un tráfico de carga y descarga de 47.136 vehículos, estabilizándose las cifras respecto del mes anterior, con una leve variación a la baja del 0,8 %. En lo que va de año se gestionaron 372.224 unidades mientras que las cifras interanuales llegan a los 526.232 vehículos.

Principales mercados

El análisis de las cifras acumuladas por países sirve para certificar que China es el mercado internacional que más tráficos de mercancías intercambia con Valenciaport, tanto en toneladas como en cantidad de contenedores. Así las cosas, en lo que llevamos de 2025 se han realizado operaciones con 622.313 contenedores (15’19 %) y de más de 6,6 millones de toneladas (+8,87 %) con el país asiático.

Aranceles de EE UU

A pesar de los aranceles de Estados Unidos también Valenciaport consolida su posición de destino preferente con 290.458 contenedores (+7’06 %) y más de 4,5 millones de toneladas (+7,06 %). También Argelia se mantiene como el tercer mercado en número de TEU (240.407 unidades y +34,9 %), mientras que Italia sigue por encima del mercado estadounidense si tenemos en cuenta el peso de la carga, ya que está por encima de los 5 millones de toneladas.