Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia

El empresario José Vicente González (València, 1946) ha fallecido este sábado a los 79 años. Vinculado al sector de la metalurgia, dirigió la Federación Metalúrgica Valenciana (Femeval) de 2003 a 2005, y recaló posteriormente en la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) -cuando esta únicamente representaba a los empresarios de la provincia de Valencia- de 2005 a 2011.

Entonces, se puso al frente de la autonómica Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) que, no obstante, se disolvió en 2017 y pasó el testigo a la CEV, que ya empezó a ejercer en ámbito autonómico.

En ese periodo de tiempo, José Vicente González había entrado a presidir Feria Valencia, donde siguió ejerciendo su labor después de dejar la representación patronal y hasta los 73 años, cuando no optó a la reelección. “Igual que hay que saber llegar, hay que saber irse”, dijo en ese momento. Llegó a ser, también, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de ámbito estatal.

Asimismo, cabe destacar que fue presidente director general de GH Electrotermia y GH Group, empresa fundada en 1961, con sede en València, y dedicada a la fabricación de equipos de calentamiento por inducción, que dejó a finales de 2015 (cuando se jubiló), pero de la que tuvo acciones hasta unos años después.

González presidió los consejos de administración de las empresas del Grupo GH en Alemania, Francia, Brasil, México, India, Corea y China.

En su trayectoria profesional se incluye la presidencia del Instituto Tecnológico AIDO (1989 – 2001) y del Instituto Tecnológico AIMME (2001 – 2003). Fue, tras estas experiencias, cuando saltó al ámbito público.

Trabajador incansable

Quienes lo conocen lo definían como un ‘trabajador incansable’, ya que su capacidad de trabajo era prácticamente infinita. Se formó a lo largo de la vida, en diferentes estudios, y también era políglota, y ya apostaba por la I+D en los 80. Idolatraba a Leonardo Da Vinci, porque 'lo sabía hacer todo', y tal era su interés por él que no escondía que quería reproducir algunos de sus inventos. Tampoco era un secreto que le gustaba navegar y, durante su vida, fueron muchos los trayectos entre Dénia e Ibiza.

Fue un líder en la Comunitat Valenciana y un dirigente de gran influencia entre sus compañeros. 'Dicharachero, buen conservador y afable' son otras palabras que lo definían. En la defensa de los empresarios su voz fue firme y, muchas veces, incontestable. No tenía pelos en la lengua y, con él al frente, las patronales empezaron a ser, en cierta manera, más reivindicativas.

En total, dedicó 15 años de su vida a las distintas patronales. "Soy empresario y los empresarios llevamos el optimismo en el ADN, si no, no saldríamos nunca de casa" es otra de las citas que deja.

Mensajes de reconocimiento

Asimismo, era independiente y progresista, aunque mantuvo buenas relaciones con gobiernos de distinto color. De hecho, el president socialista Ximo Puig ha sido, hoy, una de las primeras personas en dedicarle unas palabras: "Fue un empresario de verdad, pensando que la empresa era un equipo, un dirigente empresarial que unió al empresariado de la Comunitat Valenciana y siempre defendió el interés general. Un impulsor del diálogo social". "Buena gente", resume Puig.

También ha lanzado sus condolencias esta noche Feria Valencia, ya que González fue el último presidente de carácter empresarial de la entidad que pasó a convertirse en empresa pública de la Generalitat en 2023.

"Con profundo pesar", por su parte, Carlos Mazón, presidente del Consell, ha destacado que fue "un gran referente del empresariado valenciano, que dedicó su vida a fortalecer el tejido productivo de la Comunitat Valenciana, desde el diálogo y la responsabilidad". "Su ejemplo y legado permanecerán con nosotros", concluye el popular.

Entre otras cosas, el empresario pidió a los partidos políticos que se unieran para cambiar el modelo de financiación de la C. Valenciana. Defendió, también, una mayor 'reindustrialización' de la economía valenciana, frente a los peligros de fiarlo todo a los servicios.

En una entrevista a Levante-EMV en 2020, ya retirado, explicaba que quería dedicarse al mundo de las ONG y la solidaridad. Entonces le preocupaban "el auge de los populismos" y negaba haber tenido "poder", aunque sí reconocía "capacidad de influencia". A la pregunta de si le preocupaba la muerte, contestó: "No. Creo que lo he hecho casi todo. Llegará un día en que me iré, como todos, pero no me preocupa excesivamente".