El híbrido para Almussafes será un SUV de dimensiones similares al Kuga

Ford, tras meses y meses sin avances, está poniendo su maquinaria en funcionamiento para desvelar los detalles del futuro modelo que fabricará en Almussafes. Según ha comunicado ya a los proveedores, la intención es que esta oficialización se lleve a cabo en las próximas semanas -"antes de que acabe el año", apuntan desde la industria auxiliar- y con ello se pongan negro sobre blanco las líneas maestras que marcarán el horizonte de la factoría. Una apuesta, que será solo con versiones híbridas a corto y medio plazo, que se basará en la plataforma en la que a día de hoy se hace el Kuga, la modular C2, y que tiene una denominación interna asociada, la CX735. Pero, ¿qué desvelan esas letras y números?

En primer lugar, hay que tener presente que este es solo el nombre con el que se conoce el proyecto para la multinacional. O lo que es lo mismo, que el hecho de que comparta las 'siglas' que siempre se han asociado al Bronco no significa que este vehículo vaya a ser el escogido -puede compartir piezas con este o ser un coche completamente diferente-. Algo similar pasa con el nombre que finalmente tendrá ese vehículo, un secreto que siempre se suele guardar con celo y que previsiblemente no se conocerá hasta finales del año que viene o, incluso, ya en 2027. Eso sí, más allá de esa gran incógnita -que podría implicar la recuperación del nombre de un modelo antiguo o una nueva designación-, la realidad es que la mayoría de dudas ya se están aclarando.

El significado de las letras

Más allá de que el volumen productivo de ese coche partirá finalmente de esos 209.000 coches, la C de esa terminología suele indicar las dimensiones que este vehículo tendrá. Por ejemplo, el Kuga actual - que es un segmento C- tiene como denominación interna el CX482. Prácticamente la misma longitud que el único 'superviviente' que se mantiene a día de hoy en Almussafes tiene otro coche como el Lincoln Corsair, que en su momento tuvo como nombre en clave el CX483. Por el contrario el BX726 fue la terminología que se escogió para nombrar al Puma, un coche que a día de hoy se hace en la planta rumana de Ford y que tiene un tamaño más pequeño, de un segmento B.

La otra 'sigla' relevante es la X. Bajo el prisma de la marca del óvalo, esta letra es el equivalente a que el modelo es un SUV, un tipo de vehículo que mezcla un coche más familiar y de uso en ciudad con características -como la altura- más vinculadas a un todoterreno. Después de dejar de lado coches como el Fiesta o, próximamente, el Focus, la mayoría de modelos que ha venido sacando la firma estadounidense en el mundo en los últimos años han sido SUV.

La prueba de ello la deja el Mustang Mach-e -el deportivo eléctrico cuya evolución también se especuló en un inicio que podía ser el coche elegido para Almussafes y que tenía el código CX727- o los dos productos eléctricos que se hacen hoy en Colonia, el Capri y el Explorer, que compartían la denominación interna CX740, que finalmente se dividió en el CX740S (Explorer) y CX740L (Capri). Este hecho deja una puerta abierta a que ese futuro híbrido -ese 735- pueda dividirse también en dos modelos en el caso de Almussafes, aunque las fuentes consultadas no apuntan en esta dirección por el momento.

Dos años de transición

Y mientras ese proceso para lanzar un nuevo coche avanza, los plazos de llegada de este también van quedando más claros. Hay que recordar que en un principio se hablaba de tener todo listo para el arranque del segundo semestre de 2027. Era el cálculo que se hacía teniendo en cuenta que poner en marcha un coche suele ser un proceso que se alarga alrededor de dos años. No obstante, como explicó ayer este diario, desde la industria auxiliar sitúan ahora este inicio productivo en masa para finales de ese 2027 o "seguramente nos iremos ya a principios de 2028". Eso sí, son estimaciones que se podrían ver acortadas por el hecho de que este nuevo coche se fabrique en una plataforma ya conocida por la plantilla, lo que puede aglizar las pruebas y los trabajos previos al lanzamiento.