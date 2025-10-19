Las empresas del gran consumo valencianas tiran del carro

Las empresas del gran consumo en la Comuniat Valenciana -un sector que agrupa a las fábricas alimentarias y de bebidas, cadenas de distribución, firmas textiles, de productos de limpieza y artículos de primera necesidad, entre otros- prevén crecer en 2025, aunque con «optimismo moderado» debido a los riesgos como la inestabilidad geopolítica, los aranceles de Estados Unidos y la presión regulatoria.

Según destaca el sondeo ‘La voz del gran consumo’, que ha elaborado la patronal del consumo Aecoc, el tejido empresarial tendrá que afrontar desafíos importantes a corto y medio plazo, destacando las estrategias promocionales y de precio, la anticipación de las necesidades del consumidor y la convivencia entre las marcas blancas (del distribuidor) y del fabricante. En cuanto al complicado entorno geopolítico que vivimos, algo más del 30% de las empresas encuestadas no prevé un impacto significativo en su negocio, aunque el resto teme un descenso en la confianza del consumidor y un aumento en los costes de la cadena de suministro.

El informe de Aecoc recoge las opiniones de 35 altos directivos de destacadas empresas de la industria (Chovi, Huevos Guillén o El Lobo, entre otros) y los principales distribuidores de la Comunitat Valenciana (Mercadona, Consum o Masymas, entre otros) sobre aquellas tendencias y temas de actualidad que presentan mayor impacto en el actual desempeño y futuro de sus negocios. El citado análisis ha sido elaborado con motivo del ‘40º congreso Aecoc de Gran Consumo’, una cumbre anual que reunirá la próxima semana en València a cerca de 1.500 directivos de empresas líderes.

Impacto de la dana

Respecto al balance de 2025 y perspectivas de cara a los próximos meses, el 49% de las empresas de la Comunitat Valenciana sostiene que sus resultados se han visto afectados negativamente por la dana. El 17% declara además que se han visto afectados de forma significativa. Asimismo, las empresas consideran que la «falta de voluntad política (51% )» es el aspecto que más está frenando la recuperación económica del territorio, seguida de la pérdida de tejido empresarial (20%) y la dificultad en la reconstrucción por devastación de infraestructura (un 17%).

El estudio constata que dos tercios de las empresas valencianas del sector ha incrementado sus ventas en el primer semestre del año con respecto al mismo período de 2024 y un 31% se ha mantenido en línea con respecto al ejercicio anterior. Sólo un 5,71% ha cerrado la primera parte del año con peores resultados que en 2024. Con la mirada puesta en el cierre de año, el 54% de las compañías prevé crecer por encima del 5% y otro 23% hacerlo por debajo de ese porcentaje. Solo un 8,5% prevé decrecer respecto al año anterior.

La mayoría de las mercantiles considera que la principal amenaza del actual escenario geopolítico es «el impacto de posibles guerras comerciales entre economías líderes». Además, un 23% de los participantes observa con preocupación tener que afrontar nuevamente un escenario altamente inflacionista.

Políticas arancelarias

Sobre las mencionadas políticas arancelarias de la actual administración de los Estados Unidos, la mayoría de los participantes en el sondeo de Aecoc (en concreto un 40%) cree que el mayor riesgo es que se produzca un incremento de los precios de las materias primas y sus componentes. Preocupan también la caída de las exportaciones a Estados Unidos y el incremento de la competencia en el mercado interior.

Presión regulatoria

¿Preocupaciones? Sobre todo dos: la excesiva presión regulatoria (54% del total) y la caída del consumo debido a la incertidumbre (23%). Y por eso realizan dos peticiones principales al Gobierno. En línea con esas inquietudes, cuatro de cada diez entidades hacen dos peticiones principales al Gobierno. La primera es aplazar la entrada de nuevas medidas de alto impacto en las cuentas de explotación de las empresas. Y en segundo lugar, que el Ejecutivo central defienda los intereses de las mercantiles en el nuevo entorno global.

Reducción de jornada

Por otro lado, más de un 94% de las firmas sostiene que la reducción de jornada afectaría de forma negativa al sector. De hecho, el 74% de las compañías valencianas afirma que la reducción de la jornada laboral «supondría una pérdida de competitividad para las empresas» y, adicionalmente, el 20% que, en caso de aprobarse, «complicaría aún más las dificultades actuales para cubrir ciertas posiciones». Los principales desafíos a la hora de gestionar personas y equipos son «las dificultades que plantean los actuales niveles de absentismo laboral (así lo piensa el 46% de las empresas), seguida de la captación y fidelización del talento (37%).

Además, las empresas tienen claros otros mensajes. Para dinamizar el crecimiento económico es fundamental «mejorar los niveles de productividad como país», lo que también exige contar con políticas de apoyo a la inversión y el emprendimiento e incrementar el tamaño de las empresas .

Tendencia en España

Las perspectivas positivas y de expansión de las empresas valencianas de gran consumo -con sus dos motores económicos como principal termómetro para medir la situación: Mercadona y Consum- también se produce en el conjunto de España, donde esa tendencia les llevará, a cierre de 2025, a registrar un crecimiento generalizado tanto en volumen como en valor. Así se desprende del reciente informe ‘Pulso al sector del Gran Consumo de AECOC’ presentado en el 30º aniversario del ‘Congreso AECOC de Estrategia y Marketing’ y en el que también ha participado la consultora NIQ.

Según dicha consulta empresarial, en el primer cuatrimestre del año el sector del gran consumo ha crecido un 2,5% en volumen y un 6,3% en valor, tendencia que se acelerará en el resto del ejercicio hasta alcanzar un avance en volumen del 4,5% a cierre de 2025 y del 3,9% en 2026. Se trata de un incremento generalizado en la mayoría de las categorías, destacando las subidas, en lo que va de año, de huevos (7,8%), verduras (6%) y carne (5,3%). De hecho, tan solo las bebidas y las bebidas sin alcohol han retrocedido. Esta tendencia evidencia el auge de la preocupación de los consumidores por una dieta más saludable y rica en proteínas.