"El galardón reconoce nuestro modelo diferenciado de hacer economía"

El director de Relaciones Externas de Consum, Javier Quiles, fue el encargado por parte de la firma valenciana de recoger el premio Levante-EMV Prensa Ibérica 2025 de Cooperativismo de manos de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Quiles agradeció el galardón porque "supone un reconocimiento a nuestra propia esencia y a nuestro modelo diferente de hacer economía". En relación con esto último, destacó que la empresa de la distribución forma parte de la llamada economía social, "que pone a las personas en el centro" de su ejecutoria "y que permite tener un modelo comercial diferente y variado para que todos nuestros clientes puedan elegir lo que les convenga". Quiles terminó su intervención calificando el premio de "honor" y ponderando el papel del diario Levante-EMV como "altavoz de Consum y de toda la economía social".

El galardón, en efecto, es un reconocimiento a la trayectoria de la cadena de distribución, que en este 2025 ha celebrado el 50 aniversario de su fundación. Consum inició su andadura como una cooperativa de consumo con la apertura de su primer establecimiento ubicado en Alaquàs. Desde esta localidad un pequeño grupo promotor y un colectivo de 600 socios consumidores iniciaban una aventura empresarial que medio siglo después es un modelo de éxito en el ámbito de la distribución comercial en España.

Socios

Consum no tiene accionistas como sí aglutinan grandes imperios familiares, bancos o fondos de inversión. Pertenece a sus 24.000 socios-trabajadores y cinco millones de socios clientes (este último dato la sitúa ya como la cooperativa española con mayor número de afiliados). «En esta vida hay dos maneras de ver las empresas: el beneficio o las personas». Así se expresa el presidente de Consum, Francesc Llobell, al valorar la trayectoria de la cooperativa. En su opinión, «una cooperativa que no sepa acompañar la gestión empresarial con los valores tiene poco futuro. Ser una firma de la economía social -añade- implica crear y mantener unos valores cooperativos que deben estar presentes en todo momento, en las buenas y en las malas». Y subraya que «de poco sirve que una cooperativa tenga muchos valores si incurre en pérdidas».

En 2023, fue pionera en España en el ámbito de la distribución comercial al implantar la semana laboral de cinco días para la plantilla de todos sus súper. Se convirtió así en la primera empresa de retail en aplicar esta medida de conciliación en todas sus tiendas.

Actualmente, Consum ya supera los 1.000 supermercados entre propios y franquiciados Charter, distribuidos por Cataluña, Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón. Y emplea a unos 22.000 trabajadores.

Expansión

De cara al futuro, en un negocio dominado por la concentración, la transformación digital y el lento, aunque imparable, aumento del canal de venta por internet, la cooperativa afianza su expansión hacia el sur y sudeste de España, con la compra de dos parcelas en los centros logísticos de Noblejas (Toledo) y Antequera (Málaga). Además, prepara su desembarco en Madrid.

Consum cerró el ejercicio 2024 con unos beneficios de 108,7 millones de euros, un 7,5% más que el año anterior y una facturación de 4.707,3 millones, un 7,3% más. En total, los socios trabajadores se repartieron algo más de 65,5 millones, lo que supone un reporte medio de 3.404,54 euros por persona durante el pasado ejercicio. Segunda en la Comunitat Valenciana y sexta en España, la cadena de distribución se adentra en su próximo medio siglo. n