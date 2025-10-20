La CNMC autoriza la compra del grupo de salud laboral valenciano Avanta por el fondo HIG

Los fondos de inversión siguen de compras en el sector de la salud laboral. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado 'luz verde' a la compra de la firma valenciana Avanta por parte de la gestora estadounidense HIG Capital, que cuenta con 70.000 millones de dólares (60.062 millones de euros) de capital gestionado, según consta en los registros del organismo, consultados este lunes por Europa Press. De hecho, la autorización se formalizó el jueves 16 de octubre, casi 15 días después de la entrada de la notificación para el estudio de esta transacción. En este contexto, la entidad norteamericana firmó el pasado mes de agosto un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Avanta.

Avanta, empresa con sede en València, es un proveedor de servicios de seguridad y salud laboral, que ofrece prestaciones obligatorias y electivas altamente reguladas a más de 100.000 clientes y dando cobertura a más de un millón de trabajadores a través de una red compuesta por más de 250 centros médicos y unidades móviles.

Participación minoritaria

En este contexto, el fundador de Avanta, Josep Pla, junto con el actual inversor minoritario MCH Private Equity, reinvertirá junto con HIG en una participación minoritaria, lo que subraya su compromiso con el crecimiento futuro de la compañía.

"El equipo directivo de Avanta continuará liderando la compañía, garantizando la continuidad de las relaciones con los clientes y la ejecución estratégica", ha señalado la firma de Estados Unidos, que aprovechará su red y su amplia experiencia en servicios de salud y empresariales para impulsar el crecimiento y la expansión a largo plazo de la compañía valenciana. El presidente y fundador de Avanta Salud ha destacado que están "sumamente orgullosos" de lo que han construido en la valenciana, formada por una familia de casi 2.500 profesionales.