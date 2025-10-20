Ford Almussafes cerrará 2025 sin producir coches durante 81 días

La plantilla de Ford Almussafes ya sabe cómo será su producción de vehículos hasta finales de año. En un 2025 marcado por la presencia de un ERTE RED que está previsto que dure hasta inicios de 2027 -aunque se tendrá que alargar previsiblemente más meses o incluso un año debido a los plazos en los que parece que moverá la llegada del nuevo híbrido, conocido internamente como CX735, a la factoría-, la última comunicación dada a conocer este lunes por la firma a los trabajadores añade otros cinco días de detención productiva a la planta para diciembre. O lo que es lo mismo, que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, sin tener en cuenta jornadas industriales o vacaciones, serán hasta 81 las jornadas en que no saldrá un solo coche desde las instalaciones de la Ribera.

Los días de parada pendientes

Según se recoge en el anuncio del sindicato mayoritario, UGT, hasta final de año habrá parón en el área de vehículos los días 27, 30 y 31 de octubre; las jornadas del 3, 10, 17, 23, 25, 26, 27 y 28 de noviembre, así como el 1, 17, 18, 19 y 22 de diciembre. A esos días se suman también otras jornadas sin fabricación de vehículos como la de los festivos del 8 y 25 de diciembre; días de vacaciones -24, 26, 29, 30 y 31- o jornadas industriales (23 de diciembre). Con ello, hasta final de año y salvo cambios posteriores, el calendario productivo en lo que a coches se refiere será solo de 28 días. Hay que recordar que, hasta finales de julio, la producción del único modelo que sobrevive en la fábrica valenciana, el Kuga, apenas superaba los 60.000 coches, una caída de más del 25 % respecto al mismo periodo de 2024.

Mientras, en motores, las paradas previstas actualmente son mucho menos numerosas, lo que muestra que Almussafes cuenta con mayor carga de trabajo en esta área de la factoría. En concreto, actualmente solo están indicados como días sin producción de estas unidades de potencia el 27 y 31 de octubre, además del 22 de diciembre.

A la espera del modelo

Todas estas paradas se calendarizan mientras la marca del óvalo ya está sentando las bases de cómo será la factoría valenciana a futuro. En concreto, según explicaban varias fuentes del sector la semana pasada, este anuncio está previsto que se dé "en breve" y tendrá en los híbridos su apuesta a corto y medio plazo. Este hecho significa, básicamente, que la idea de 'multienergía' que se avanzó el año pasado no se traducirá en un horizonte próximo en una electrificación de los modelos de la fábrica o en que de Almussafes salgan versiones 100 % eléctricas.