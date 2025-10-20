Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AUTOMOCIÓN

Ford Almussafes cerrará 2025 sin producir coches durante 81 días

La firma, dentro del primer año con el ERTE RED activo, comunica a los trabajadores cinco nuevas jornadas de parada en vehículos para el mes de diciembre

Coches en producción en Ford Almussafes, en una imagen de archivo.

Coches en producción en Ford Almussafes, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

La plantilla de Ford Almussafes ya sabe cómo será su producción de vehículos hasta finales de año. En un 2025 marcado por la presencia de un ERTE RED que está previsto que dure hasta inicios de 2027 -aunque se tendrá que alargar previsiblemente más meses o incluso un año debido a los plazos en los que parece que moverá la llegada del nuevo híbrido, conocido internamente como CX735, a la factoría-, la última comunicación dada a conocer este lunes por la firma a los trabajadores añade otros cinco días de detención productiva a la planta para diciembre. O lo que es lo mismo, que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, sin tener en cuenta jornadas industriales o vacaciones, serán hasta 81 las jornadas en que no saldrá un solo coche desde las instalaciones de la Ribera.

Los días de parada pendientes

Según se recoge en el anuncio del sindicato mayoritario, UGT, hasta final de año habrá parón en el área de vehículos los días 27, 30 y 31 de octubre; las jornadas del 3, 10, 17, 23, 25, 26, 27 y 28 de noviembre, así como el 1, 17, 18, 19 y 22 de diciembre. A esos días se suman también otras jornadas sin fabricación de vehículos como la de los festivos del 8 y 25 de diciembre; días de vacaciones -24, 26, 29, 30 y 31- o jornadas industriales (23 de diciembre). Con ello, hasta final de año y salvo cambios posteriores, el calendario productivo en lo que a coches se refiere será solo de 28 días. Hay que recordar que, hasta finales de julio, la producción del único modelo que sobrevive en la fábrica valenciana, el Kuga, apenas superaba los 60.000 coches, una caída de más del 25 % respecto al mismo periodo de 2024.

Mientras, en motores, las paradas previstas actualmente son mucho menos numerosas, lo que muestra que Almussafes cuenta con mayor carga de trabajo en esta área de la factoría. En concreto, actualmente solo están indicados como días sin producción de estas unidades de potencia el 27 y 31 de octubre, además del 22 de diciembre.

A la espera del modelo

Todas estas paradas se calendarizan mientras la marca del óvalo ya está sentando las bases de cómo será la factoría valenciana a futuro. En concreto, según explicaban varias fuentes del sector la semana pasada, este anuncio está previsto que se dé "en breve" y tendrá en los híbridos su apuesta a corto y medio plazo. Este hecho significa, básicamente, que la idea de 'multienergía' que se avanzó el año pasado no se traducirá en un horizonte próximo en una electrificación de los modelos de la fábrica o en que de Almussafes salgan versiones 100 % eléctricas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
  3. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  4. El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
  5. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  6. Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
  7. La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
  8. Nadie se mueve en el PP a la espera del interrogante Mazón

Madrid On Ice vuelve al estadio Riyadh Air Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados

Madrid On Ice vuelve al estadio Riyadh Air Metropolitano con una pista de hielo de 4.200 metros cuadrados

El Hospital Vithas Aguas Vivas recibe el premio Top 20 a la mejor gestión global

El Hospital Vithas Aguas Vivas recibe el premio Top 20 a la mejor gestión global

La Unidad del Dolor de Vithas Valencia aplica un tratamiento efectivo con radiofrecuencia para el dolor lumbar por artrosis

La Unidad del Dolor de Vithas Valencia aplica un tratamiento efectivo con radiofrecuencia para el dolor lumbar por artrosis

La creatividad se adueña del XIII Certamen de Teatre de Canet

La creatividad se adueña del XIII Certamen de Teatre de Canet

Rovira reclama a Urtasun 15 millones del Bono Cultural para los afectado por la dana

Rovira reclama a Urtasun 15 millones del Bono Cultural para los afectado por la dana

El PP advierte que Gandia puede perder 200.000 euros para la planta de biomasa

El PP advierte que Gandia puede perder 200.000 euros para la planta de biomasa

El valldalbaidí Arturo Roig se alza con el premio Arrocero del Futuro 2025 en el TastArròs de València

El valldalbaidí Arturo Roig se alza con el premio Arrocero del Futuro 2025 en el TastArròs de València
Tracking Pixel Contents