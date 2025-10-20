Morata: “Sois el ejemplo para el resto de empresas por vuestra voluntad de innovar”

“Sois el ejemplo para el resto de las empresas por vuestra voluntad de innovar, de crecer y de tener una mayor calidad de empleo”. Con esas palabras ha definido el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, a los galardonados este lunes en la IX edición del Premio Pyme del Año 2025 en Valencia, un acto -organizado por la entidad cameral en colaboración con Cámara España, Banco Santander y Levante-EMV- que se ha celebrado en el edificio The Terminal Hub y en el que se han distinguido a cinco empresas en diversas categorías. En sus palabras, el dirigente de la institución cameral ha querido dar la enhorabuena a las firmas -elegidas entre una gran cantidad de candidatos por un jurado- y ha destacado que la entidad que preside va a seguir, como hasta ahora, “al lado de las empresas valencianas”.

El acto -conducido por la directora de Relaciones Institucionales de los medios de Prensa Ibérica en Valencia, Silvia Tomás- también ha contado con la intervención del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí, quién ha querido agradecer el papel de las empresas valencianas y, especialmente, de las pymes porque en una sociedad “polarizada” como en la que vivimos hoy, “sólo el tejido empresarial y económico nos da ejemplos diariamente”. Además, tras el duro golpe de la dana y como el tejido empresarial ha podido salir “muy bien”. Martí ha enfatizado que “esa resiliencia de las empresas es un ejemplo”.

Dirigentes del Santander, Levante-EMV y Cámara de Comercio. / F. Calabuig

Los premiados

En esta edición de 2025, los galardones entregados por Cámara Valencia y el banco Santander han recaído en cinco compañías. En el caso del premio a la Digitalización e Innovación, la empresa reconocida ha sido VRP Electric, mientras que en la categoría de Pyme Sostenible, el galardón ha recaído en Satara Seguridad. Por su parte, Laboratorios Babé se ha hecho con el premio destinado a la Internacionalización y CPS Infraestructuras, Movilidad y Medio Ambiente ha obtenido el galardón en la categoría de Formación y Empleo. Por último, el premio Pyme del Año ha ido destinado a Acierta Product and Position.

Salón de actos en The Terminal Hub, antes de comenzar el acto. / F. Calabuig

Talento y constancia

Por su parte, el director comercial de empresas de Banco Santander, Carlos Jesús Mendoza, ha sido el encargado de poner el broche de oro a esta entrega de galardones -otorgados a empresas de menos de 250 empleados y por debajo de los 50 millones de facturación- asegurando que estos premios son “un reconocimiento especial a lo que son las pymes”. “Son el 99 % del tejido empresarial, generan dos de cada tres empleos y generan el 60 % de la riqueza nacional”, ha recordado el dirigente bancario, que también ha puesto en valor que con estos reconocimientos “celebramos el talento, la constancia y la capacidad de reinventarse”. "Esas historias son las que impulsan la economía y las que dan vida a nuestros pueblos y ciudades”, ha concluido Mendoza, no sin antes destacar que la pyme valenciana “ha demostrado una y otra vez que sabe aprovechar las oportunidades”.