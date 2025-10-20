Valenciaport concentra los graneles en Sagunt para impulsar el sector alimentario y siderúrgico

La especialización de los tráficos de mercancías que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en sus tres recintos -València, Sagunt y Gandia- es una de las principales apuestas del plan estratégico en el que aspira, a partir de 2035, aglutinar hasta el 45% del movimiento de contenedores llenos de importación y de exportación del sistema portuario español, porcentaje para el que resultará clave el ferrocarril.

Uno de los primeros pasos que ha dado la entidad presidida por Mar Chao es la selección de la oferta conjunta presentada por Ership, Intersagunto (Grupo Alonso) y Compañía General de Compras Agropecuarias -Grupo Vall Companys- para el otorgamiento de una concesión administrativa para la construcción y explotación de la terminal de graneles sólidos (excluido clinker y cemento) en el puerto de Sagunt. El sector agroalimentario será clave en esa expansión de Sagunt.

Nuevas inversiones

Con esta iniciativa, el objetivo de este proyecto es impulsar la actividad económica local y regional mediante la atracción de nuevas inversiones y operadores en el ámbito de los graneles sólidos compatibles con la operativa portuaria actual. «La dinamización del tráfico de graneles no solo fortalecerá la competitividad del puerto, sino que también generará empleo directo e indirecto, favoreciendo el crecimiento de sectores estratégicos como la agroindustria, la metalurgia y la construcción», asegura la APV.

Terminal del puerto de València. / Levante-EMV

La apuesta de Valenciaport los graneles desde el emplazamiento del Camp de Morvedre se produce por el desarrollo de Parc Sagunt tanto en su vertiente industrial como logística. En esta gran área próxima al mar se encuentran motores económicos claves para la Comunitat Valenciana, principalmente relacionados con la industria de automoción. El principal es la gigafactoría de baterías de PowerCo (Volkswagen), que iniciará su producción en serie en el otoño de 2026. Además, Parc Sagunt se está desarrollando como un gran parque de proveedores para esta planta y se espera que atraiga a un gran número de empresas del sector.

Transporte ferroviario

En esta especialización de puertos la APV también consolidará las terminales de contenedores en el recinto del Grao. Para lograrlo, se impulsará el transporte ferroviario, se construirán nuevas infraestructuras como la terminal norte, que gestionará Til-MSC tras la inversión público-privada de 1.600 millones de euros. Y se promoverá la digitalización. Mientras tanto, el puerto de Gandia se especializa en la manipulación de carga general convencional, con un enfoque particular en mercancías como bobinas de papel, pasta de papel, madera y productos agrícolas como la naranja, además de tener una importante actividad pesquera y ser un recinto con instalaciones comerciales y deportivas.