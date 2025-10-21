Carrefour se alía con Cañamás para crecer un 20% en compras de cítricos

Carrefour ratifica su apoyo al campo español tras firmar un acuerdo con la empresa citrícola valenciana Cañamás Hermanos. "El compromiso forma parte de la apuesta de la compañía por el producto nacional, la agricultura sostenible y la accesibilidad de los productos frescos de calidad", aseguran fuentes de la compañía. La alianza comercial con Cañamás, con sede principal en Oliva, contempla un crecimiento del 20% en las compras de naranjas, mandarinas y pomelos durante los próximos tres años, dentro de las marcas 'Carrefour Círculo de Calidad' en España y 'Filière Qualité Carrefour', en Francia.

El convenio forma parte de la red de compromisos de compra que Carrefour tiene con sus proveedores, con el objetivo de mantener "relaciones estables que garantizan productos de calidad a precios accesibles para sus clientes y justos para los productores". Sólo en el último año, Carrefour ha mantenido relaciones comerciales con 7.900 empresas españolas, entre las que se incluyen proveedores de productos y servicios, por valor de 9.700 millones de euros. De ellas, más de 2.000 son proveedores de productos frescos, cifra con la que confirma su liderazgo en compras a proveedores del campo español.

Las marcas 'Carrefour Círculo de Calidad' y 'Filière Qualité Carrefour' se basan en el concepto de agroecología; en el caso de frutas y verduras, contempla varios ejes de sostenibilidad en el manejo de los suelos, el agua, los tratamientos fitosanitarios en el cultivo y tratamientos postcosecha.

Proveedores españoles

Este compromiso se refleja en su colaboración con 170 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y 60 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). Carrefour reconoce el papel esencial que juegan los proveedores españoles en la cadena agroalimentaria para surtir a sus más de 1.500 tiendas de productos de origen España .

Empresa familiar

Cañamás Hermanos es una empresa familiar con casi un siglo de tradición que produce naranjas con el sello 'IGP, Cítricos Valencianos', garantizando frescura, calidad y un modelo de cultivo agroecológico. La empresa también acredita buenas prácticas agrícolas y sociales con sus colaboradores.