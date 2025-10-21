Despedida a José Vicente González

Último adiós a José Vicente González. El expresidente de la entonces provincial Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y de Feria Valencia, fallecido el pasado sábado a los 79 años en L'Eliana, ha sido despedido hoy en el tanatorio municipal de València, a donde acudieron destacados representantes del mundo del empresariado. Por la tarde, la familia despidió en la intimidad al también expresidente de la firma del metal GH Electrotermia. González presidió la CEV entre 2005 y 2011, cuando dio el salto a la en aquel momento patronal autonómica Cierval, que desapareció en 2017 y dejó paso a la actual CEV de ámbito regional. En 2013 asumió la presidencia de Feria Valencia, que ejerció hasta 2019, cuando se retiró de la vida pública.