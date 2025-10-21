Familia Martínez invierte 150 millones para ampliar Platos Tradicionales y abrir un centro logístico en Torrent

Familia Martínez, la división que integra las empresas de alimentación Embutidos Martínez, Platos Tradicionales, Cinco Tenedores y La Pila Food, invertirá 150 millones de euros, entre los años 2025 y 2026, para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de Platos Tradicionales, dedicado a la elaboración de comida listas para comer y proveedora de Mercadona, con la extensión de su planta actual, ubicada en Buñol, y su nuevo centro de distribución rápida situado en Torrent. Ambas iniciativas empresariales forman parte del plan estratégico de esta empresa familiar, con una inversión de 150 millones de euros que serán ejecutados durante el ejercicio actual y el próximo año. Una cifra que, sumada a las inversiones realizadas desde 2018 para asumir el crecimiento de sus distintas empresas, alcanza un total de 320 millones.

Las nuevas instalaciones permitirán seguir la estrategia de su principal cliente, Mercadona, con el objetivo de “seguir dando el mejor producto con el máximo valor”, tal como señala la dirección de Familia Martínez. La nueva planta de Platos Tradicionales, cuyas obras arrancaron hace escasos meses, contará con una superficie de 20.000 metros cuadrados dedicada a la categoría de productos asados. "Este nuevo proyecto destaca por su diseño centrado en la eficiencia, la sostenibilidad, la optimización energética y el ahorro de recursos hídricos en línea con los valores de Familia Martínez", aseguran estas mismas fuentes.

Instalaciones logísticas de una planta de Familia Martínez, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Mientras tanto, la inminente entrada en funcionamiento del centro de distribución rápida en Torrent habilitará 3.500 metros cuadrados nuevos para almacenaje, con capacidad para 1.000 palets en estanterías semiautomáticas y dos nuevas naves de refrigerado, dotadas en todos los casos de sistemas automáticos de gestión y robotización. Este nuevo centro supone un impulso importante en la gestión logística de las plantas actuales de Embutidos Martínez en Cheste y Torrent. “Estamos en un momento de crecimiento importante en línea con la buena marcha de nuestro principal cliente. Por ese motivo, nuestras principales inversiones durante 2024 y 2025 se han centrado en la puesta en marcha de nuevas instalaciones para seguir esta buena inercia del mercado, garantizando siempre el mejor producto con la máxima calidad, sin perder de vista nuestro activo más importante, las personas”, tal y como asegura Raúl Martín, CEO de Familia Martínez.

Creación de empleo

En paralelo, Familia Martínez continúa invirtiendo en proyectos para mejorar el día a día de sus empleados en el entorno de trabajo, en línea con su propósito. Entre las inversiones más destacadas se encuentran las nuevas oficinas en las instalaciones de Embutidos Martínez, situada en Cheste, con un espacio multiusos, una zona ajardinada para el descanso del personal y un nuevo aparcamiento para camiones con 3.000m2, que mejora la circulación y la seguridad vial en la zona. Las empresas que conforman Familia Martínez dan trabajo directo a más de 1.900 trabajadores en sus distintas plantas, repartidas entre Valencia y Madrid. Familia Martínez cerró 2024 con un crecimiento en sus ventas del 8%, lo que ha supuesto una facturación consolidada de 480 millones de euros. Asimismo, el volumen de producción en kilos siguió creciendo en línea con los ejercicios anteriores, superando los 92 millones, lo que ha supuesto un crecimiento del 6,2%.