Famosa abre en Alicante un preconcurso de acredores para poder ajustar su liquidez

El sector juguetero se ha encontrado con un nuevo sobresalto. Famosa ha confirmado que ha presentado en los juzgados alicantinos un proceso preconcursal de acreedores. La medida se toma para poder garantizar la viabilidad del negocio, según fuentes de la empresa. La sociedad, cuyas instalaciones centrales se encuentran en el polígono de Las Atalayas de Alicante, da este paso por el "retraso en el cierre de la restructuración financiera de nuestra matriz, el Grupo Giochi Preziosi en Italia".

La estacionalidad, que va pareja con el sector juguetero, ha provocado que las posibles problemas de liquidez se quisieran atajar antes de ir a mayor. Así, según fuentes de las Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (Famosa) haya ocasionado "una merma importante de circulante" en lo que , con impacto en las operaciones. En este sentido, se indica que la dirección contempla esta situación como "temporal" y para "salvar una momento "excepcional y sobrevenido".

Mirada a largo plazo

Asimismo, la medida, entienden que va en la dirección de garantizar la viabilidad en el largo plazo y proteger la estructura financiera de la compañía hasta que se cierre el proceso de restructuración de la matriz italiana. Fuentes de Famosa, aseguran que esta situación se podrá levantar cuando se materialice la inyección de capital.

Mientras tanto, la compañía sigue operando y trabajando para que esta situación excepcional se resuelva en el corto plazo, indican. Pese a que la situación financiera actual de la compañía es difícil, "Famosa no tiene ninguna duda sobre la continuidad de su negocio, así como sobre el futuro de sus marcas, referentes desde hace más de 65 años en la industria juguetera española e internacional", han apuntado finalmente.

A pesar de la comunicación positiva que se lanza desde la empresa, la noticia no deja de representar una información preocupante para el sector juguetero, clave en la provincia. La marca, de origen alicantino estaba llamada a jugar un papel "fundamental" en la reordenación que el grupo Giochi Preziosi anunció a principios de año. Dentro del marco de la reestructuración de deuda, la matriz avanzó negociaciones con sus acreedores para aprovechar "todas las sinergias" entre ambas compañías y adaptarse mejor a las circunstancias de un mercado como el del juguete, que se ha visto afectado en los últimos años por un importante aumento de costes y una reducción de su base potencial de clientes, por la caída de la natalidad.

En enero, el paso adelante se daba para acallar las informaciones que apuntaban a una posible venta de la filial española, en el marco de esa reestructuración. En este sentido, desde Giochi Preziosi recuerdan que la adquisición de Famosa se produjo en 2019, "siguiendo un objetivo estratégico preciso para expandir el negocio en Europa (España y Portugal) y Centroamérica (México) y reforzar aún más la cartera propia con activos clave como Nenuco, Feber, Pinypon y Nancy".