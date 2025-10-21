Valencia compite con Chequia y Hungría por la fábrica de MG en Europa

Valencia compite con Chequia y Hungría por la planta de automóviles que la empresa china MG planea instalar en Europa. MG (propiedad del grupo SAIC Motor) valora la ubicación española por la "gran cadena de suministro" del sector del automóvil y la conexión por puerto. La marca, como informó Levante-EMV el sábado, busca medio millón de metros cuadrados y se ha desplazado varias veces a Sagunt (su ubicación preferida) y Cheste para examinar los suelos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió en Sanghái -China- con el presidente de SAIC Motor, Wang Xiaoqiu, por el interés de la compañía en invertir en España.

MG tiene interés en abrir una planta en Europa desde hace dos años. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 en los suelos disponibles junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y en los terrenos que interesaban a Tesla en Cheste para comprobar su potencial.

La automovilística está interesada en Sagunt, pero todavía no ha decidido si abrirá su planta europea en España, en Chequia o en Hungría. «España es una de las mejores opciones de SAIC para tener una fábrica en Europa», dijo en octubre del año pasado el CEO de MG en España y Portugal, Leo Zhang Hongze, durante una presentación ante los medios.

Pedro Sánchez se reunió el 10 de septiembre del año pasado con el presidente de SAIC Motor para allanar el camino. El presidente del Gobierno transmitió a Wang Xiaoqiu el interés de España en acoger la fábrica, aunque el acuerdo no se concretó. El grupo automovilístico chino calificó como muy positivo el encuentro. España ha seguido competiendo durante este año con Chequia y Hungría, que tienen unos costes laborales más bajos, pero que carecen de acceso directo al mar.

El diario económico Expansión informó de que el grupo SAIC habría contactado con Ford para intentar producir vehículos de MG en algunas de sus plantas en Europa, entre ellas la de Almussafes. Ford ya tuvo en los noventa y en los primeros años de 2000 un acuerdo de este tipo con Ma, en. Sin embargo,en esta ocasión Ford habría descartado esa opción.

La intención de la compañía china es construir una planta de ensamblaje para esquivar los aranceles europeos. La Unión Europea aprobó hace un año aranceles, que gravan los vehículos de la marca producidos en China con una tasa del 35,5 % sobre la tarifa estándar del 10 % aplicable a los eléctricos importados. La construcción de la planta valenciana permitiría a MG sortear esos aranceles, mejorar su competitividad en precios y reducir los tiempos de entrega.

La compañía china también busca facilidades y subvenciones (como las que obtuvo VW) para desembarcar en Valencia. Parc Sagunt tiene espacio disponible para MG. Espais Econòmics Empresariales (EEE) -sociedad mercantil de titularidad pública participada al 50 % por la Generalitat y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides)- aprobó este verano la comercialización junto a la gigafactoría de VW de una parcela de un millón de metros cuadrados tras no llegar el fabricante de cátodos para el que se diseñó el suelo durante la parcelación de Parc Sagunt II ni empresas de la industria auxiliar.

Volkswagen y SAIC mantiene una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático. Ese acuerdo lo han renovado hasta 2040. Entre los emisarios desplazados a Valencia con MG se encontraban técnicos y representantes de una empresa alemana que trabaja con ellos.