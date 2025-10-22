Chocolates Valor no espera más subidas de precios para el consumidor por la crisis del cacao

El consejero delegado de Chocolates Valor, Valeriano López Adrover, ha explicado que "parece que no se esperan más subidas de precio de cara al consumidor y de cara a la campaña" de Navidad porque el coste del cacao se está corrigiendo, aunque "tampoco podemos hablar ya de bajadas", porque si la moderación de precios se consolida tardará "unos meses" en trasladarse al consumidor. "En ningún caso en estas navidades porque estamos manejando la materia prima más cara que hemos tenido en la historia", ha asegurado.

El responsable de la empresa alicantina ha explicado, en el marco del 40 Congreso de Gran Consumo Aecoc que se celebra en el Roig Arena de Valencia, la situación del sector y de la crisis del cacao que ha ocasionado picos de precio de las materias primas de hasta 12.000 libras por tonelada en enero, con niveles ahora de 5.000 libras por tonelada, aún lejos de las 2.400 previas a esta crisis.

Sector

En el sector del chocolate, "de media de los últimos dos años, casi todos los precios al consumidor se han duplicado, si las materias primas se multiplicaron por cuatro, el precio al consumidor ha sido por dos", ha asegurado. "Las industrias hemos tratado de repercutir lo mínimo posible al consumidor, compensando con los otros ingredientes", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado que, "afortunadamente, el consumo se ha mostrado resiliente porque ha bajado en volumen entre un 6 % y un 8%, dependiendo de la categoría", y ha destacado que el chocolate es un producto "bastante inelástico" hacia las subidas de precio". "La gente quiere tomar chocolate, pero busca más marca blanca, busca más promoción y eso se ha notado", ha añadido.

En este sentido, la empresa alicantina ha expuesto que ha estado "a la altura de los competidores más o menos, con la mismas estrategias" y lanzando promociones para ser asequibles al consumidor.

El CEO de Chocolates Valor ha destacado que la empresa también ha podido participar de ese incremento en el consumo de marca blanca a través de Chocolates Imperial, empresa portuguesa que adquirió hace cuantro años y que sí está en este segmento de mercado.