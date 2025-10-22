Industrias Saludes esquiva las pérdidas pese al fuerte impacto de la dana en su negocio

El grupo valenciano Industrias Saludes, especializado en la fabricación e instalación de productos de equipamiento urbano, señalización o semáforos, cerró con ligeros beneficios -poco más de 21.800 euros- el año 2024 a pesar de que la dana del 29 de octubre y sus consecuencias golpeó duramente los ingesos del negocio. Tanto fue así que su volumen de facturación, que apuntaba antes de la catástrofe a ser superior al del ejercicio previo, acabó finalmente el pasado curso un 12 % por debajo de la cifra de 2023, quedándose en los 14,4 millones de euros y suponiendo una reducción del beneficio neto equivalente a 400.000 euros. El EBITDA, por su parte, se situó en los 944.924 euros y el flujo de caja de la cuenta de resultados fue positivo en más de medio millón de euros.

Y es que a pesar de que la riada no provocó "daños" en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el municipio de Alcàsser, la firma reconoce que este golpe si impactó "mucho" en su entorno. En concreto, la caída de su negocio, según se desprende en las últimas cuentas que la firma ha depositado en el Registro Mercantil, tiene su origen en "la cancelación o aplazamiento de pedidos y trabajos ya comprometidos, y por la ralentización que se dio en la entrada de nuevos pedidos, ante la gravedad y complejidad de la situación que se estaba viviendo en todas las zonas afectadas".

Sin pérdidas

Pese a esta situación y también a las tensiones geopolíticas mundiales, en el Informe de Gestión del grupo se destaca que "la buena dinámica de funcionamiento y la capacidad de reacción de la compañía han permitido evitar un escenario de pérdidas y mantener una muy razonable generación de caja". Sobre ello, el documento apunta entre las variables clave "su mínimo indice de morosidad", sus "saneados niveles de inventario" o "una dinámica y diversificada presencia en el mercado" que han mejorado su posicionamiento global. Gracias a ello, y a pesar de que el mercado nacional resulta principal en su negocio, tanto la facturación en otros países de la Unión Europea como en el resto del mundo se elevó en 2024 con relación a 2023.

En el lado de los riesgos, Industrias Saludes remarca la influencia positiva de factores como los precios de las mercancías peligrosas y la energía, que han "reducido su presión e impacto en la cuenta de resusltados" o que haya habido "un escenario inflacionario más estable y asumible" que ayuda en la "contención de los costes laborales con respecto a años previos. Eso sí, la firma ha activado proyectos de I+D+i en balance por valor de 490.000 euros en "los ámbitos de producto, proceso y canal-mercado".

2025, un año de crecimiento

De cara a este ejercicio, el grupo valenciano espera un año "de crecimiento y consolidación, donde seguimos poniendo especial foco en primar margen sobre nivel de ingresos". En este aspecto, destaca que la firma "ha intensificado su esfuerzo para el desarrollo y lanzamiento de soluciones diferenciadoras en un sector de presente y de futuro como es la movilidad y las infraestructuras críticas que la sustentan".

Del mismo modo, la firma que dirige Fernando Saludes recuerda que está "inmersa en un ambicioso plan de impulso de negocio que se desplegará durante el periodo 2025 - 2028, cuyos objetivos principales son consolidar la posición actual de la compañía; reforzar su rentabilidad y capacidad de generación de caja; optimizar su eficiencia y margen operativo en base a la digitalización, cultura lean [eliminar las actividades que no agregan valor] y diferenciación; ampliar su presencia en nuevos mercados, sectores y canales; y garantizar la adecuada fidelización del talento y el mantenimiento de los más altos estándares de excelencia".