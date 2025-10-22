La plantilla de Mahle hará huelga por los despidos anunciados en Paterna y Cuenca

Jornada de huelga para este jueves y "rechazo absoluto" de la plantilla de Grupo Mahle al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que la firma podría despedir a 740 trabajadores, 190 de ellos en la planta que la multinacional alemana -dedicada al desarrollo y fabricación de componentes y sistemas para la industria automotriz- tiene en Paterna y el resto en la que tiene en Motilla del Palancar (Cuenca). Son los dos mensajes que ha comunicado este miércoles el comité de empresa de Mahle Paterna a través de un comunicado en el que señala que estas decisiones se producen "tras el anuncio de despido colectivo y la presentación de la documentación para iniciar el procedimiento" de salidas que aseguran que no está "debidamente justificado" y que "atenta contra el empleo".

Dudas en los argumentos

Según argumentan representantes de CC OO-PV vinculados al proceso, en la asamblea urgente celebrada la semana pasada "se detectaron elementos que ponen en duda la solidez de los argumentos esgrimidos por la dirección para justificar los despidos". Hay que recordar que, según apuntó la firma cuando anunció el ERE, tras esta acción estaban "los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica". Además, desde la multinacional teutona también se destacó que sus instalaciones productivas "están actualmente extremadamente infrautilizadas y no se espera que alcancen su plena capacidad en un futuro próximo".

Frente a estos argumentos, desde los sindicatos han hecho este miércoles un "llamamiento a mantener la firmeza y la respuesta colectiva" y han señalado que la "unidad es nuestra mayor fortaleza frente a un proceso tan duro como este". Por ello, el comité de empresa afirma que el día de huelga calendarizado para este 23 de octubre "es solo la primera medida de presión" y avisa de que "no se descartan más días de huelga si la empresa no modifica sus pretensiones y cesa en su intento de llevar a cabo el ERE con estas magnitudes". "Los trabajadores y trabajadoras están decididos a utilizar todas las herramientas legítimas y necesarias para defender sus puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad en la planta de Paterna", concluyen.

La posición de la empresa

Todo ello se produce dentro de un proceso en el que Mahle, que compró en 2017 el centro de formación de UGT-PV 'Vicent Redolat' para instalar su sede en Valencia, aseguró a mediados de septiembre que quería "identificar soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas" y donde también defendió que iba a mantener su compromiso de seguir desarrollando su negocio en España a futuro.