Mazón asegura que ya se han puesto en marcha 4.000 viviendas protegidas del plan Vive

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, acaba de asegurar que ya se han puesto en marcha 4.000 de las 10.000 viviendas protegidas previstas del plan Vive. El jefe del Consell ha hecho el anuncio durante la presentación de un acuerdo con todo el sector de la construcción para impulsar la edificación de vivienda. Además, el presidente ha confirmado que el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que grava la compra de vivienda con un 10 % del coste se va a rebajar para todos (quedará en un 9 %). La Generalitat ya había aprobado una rebaja del 25 % solo para los jóvenes.

En el acto, el sector de la construcción ha reclamado un pacto de Estado para atajar la crisis de la vivienda. Fernando Cos-Gayón, director del Obsevatorio Cátedra de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València, ha subrayado que la situación actual es crítica y “no va a ir a mejor. Es el momento de buscar soluciones” porque “estamos ante un problemón”, ha advertido Cos-Gayón. El director del Observatorio ha incidido en el reto del flujo migratorio que obliga a acelerar la construccion de vivienda.